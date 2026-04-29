Μισισίπι: Οι στιγμές που μαθητές παίρνουν τον έλεγχο σχολικού όταν η οδηγός λιποθύμησε στο τιμόνι

Μαθητές γυμνασίου στο Μισισίπι αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να αποτρέψουν ένα σοβαρό ατύχημα με σχολικό λεωφορείο. Η οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαιναν, έχασε τις αισθήσεις της ενώ κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο, με την ίδια αργότερα να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Μου έσωσαν τη ζωή»!

Το σχολικό λεωφορείο είχε αναχωρήσει από το Hancock Middle School, στην κοινότητα Kiln του Μισισίπι, όταν η οδηγός, Λία Τέιλορ, υπέστη κρίση άσθματος και λιποθύμησε την ώρα που οδηγούσε!

Οι μαθητές αντέδρασαν ακαριαία. Ο 12χρονος Τζάκσον Κασνέιβ, μαθητής της έκτης τάξης, αντιλήφθηκε ότι το λεωφορείο άρχισε να παρεκκλίνει από την πορεία του και έσπευσε να πιάσει το τιμόνι. Όπως δήλωσε στο Associated Press: «Δεν είχα χρόνο να επεξεργαστώ τα συναισθήματά μου. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν να μην τραυματιστεί κανείς».

Ταυτόχρονα, ένας ακόμη μαθητής της ίδιας τάξης, ο Ντάριους Κλαρκ, προσπάθησε να βοηθήσει πατώντας το φρένο, καθώς το λεωφορείο άρχισε να επιταχύνει. «Η οδηγός λιποθύμησε ξανά και το όχημα άρχισε να κινείται μπροστά και να παίρνει ταχύτητα. Δεν ήξερα ότι είχε αερόφρενα, όταν πάτησα το φρένο, παραλίγο να εκτιναχθώ από το παρμπρίζ», περιέγραψε.

Παρά τις δυσκολίες, τα δύο παιδιά κατάφεραν να μειώσουν την ταχύτητα του λεωφορείου, να το κατευθύνουν προς τη διαχωριστική νησίδα και τελικά να το ακινητοποιήσουν με ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, η 13χρονη Κέιλι Κλαρκ, αδελφή του Ντάριους, κάλεσε το 911, αν και δυσκολευόταν να ακούσει τον τηλεφωνητή, καθώς πολλοί μαθητές φώναζαν πανικόβλητοι. «Φοβήθηκα», ανέφερε, «αλλά ήξερα ότι έπρεπε να βοηθήσω».

Six middle school students in Mississippi sprang into action to stop a school bus after their driver lost consciousness on a busy highway. Their quick thinking and teamwork helped prevent a tragedy! Moments like this remind us there’s real strength and compassion in our young… pic.twitter.com/kQ1kbunLH9 — Ben Crump (@AttorneyCrump) April 29, 2026

Δύο μαθήτριες, η 15χρονη Ντέστινι Κορνίλιους και η 13χρονη Μακένζι Φιντς στήριξαν το κεφάλι της οδηγού και χρησιμοποίησαν το τηλέφωνό της, ενημερώνοντας τη σχολική περιφέρεια για το συμβάν.

Λίγο αργότερα, έφτασαν στο σημείο διασώστες, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην οδηγό, η οποία έχει πλέον αναρρώσει πλήρως από το περιστατικό.