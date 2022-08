Επτά χρόνια άντεξε η Domino’s στη «γενέτειρα» της πίτσας την Ιταλία. Από το 2015 που άνοιξαν τα πρώτα καταστήματα της γνωστής αλυσίδας στη χώρα, δεν κατάφερε να νικήσει τον ανταγωνισμό.

Η Domino’s πάσχιζε να προσελκύσει πελάτες στην Ιταλία από τότε που άνοιξε τα πρώτα της καταστήματα εκεί το 2015. Όλα αποδείχτηκαν μάταια! Επτά χρόνια μετά, τα τελευταία καταστήματα της Domino’s Pizza έκλεισαν, μετά από πτώχευση της εταιρείας, σύμφωνα με το Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της η γνωστή φίρμα απέδωσε το… κανόνι στον αυξημένο ανταγωνισμό.

Domino's Pizza have closed the last of their franchises in Italy. Hard to understand why it didn't work out. pic.twitter.com/CbAhjrTbyr