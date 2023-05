Η εισαγγελία της πόλης Ραβένα της Ιταλίας ξεκίνησε σήμερα (19.5.2023) έρευνα για την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών του θανάτου ηλικιωμένων κατοίκων της περιοχής Εμίλια Ρομάνια, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους εξαιτίας του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή το τελευταίο τριήμερο.

Σε ό,τι αφορά τον θάνατο ενός 75χρονου Ιταλού από την κακοκαιρία, οι περίοικοι δήλωσαν ότι ζήτησαν να του παρασχεθεί άμεση βοήθεια ώστε να απεγκλωβιστεί, όμως οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν με καθυστέρηση.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης πάντως μεταδίδουν ότι, σε σχέση με άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αυτή τη φορά ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας της χώρας και των Πυροσβεστών δραστηριοποιήθηκε άμεσα, αλλά το μέγεθος των καταστροφών ήταν πραγματικά πρωτοφανές.

Μέχρι αυτή την στιγμή, ο απολογισμός της θεομηνίας είναι 14 νεκροί, ενώ δεν είναι σαφές αν υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι.

Στην ευρύτερη περιοχή της Ραβένα, τέλος, ξανάρχισαν να εκκενώνονται τρεις οικισμοί λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων και της νέας επικίνδυνης ανόδου της στάθμης ποταμών και χειμάρρων.

Οι εικόνες που έρχονται από τις περιοχές της Ιταλίας που χτυπήθηκαν από την σφοδρή κακοκαιρία είναι συγκλονιστικές και δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Στις εικόνες φαίνεται ότι ολόκληρες περιοχές έχουν μετατραπεί σε λιμνοθάλασσες ενώ οι χείμαρροι που δημιουργήθηκαν από τις πλημμύρες και την υπερχείλιση ποταμών παρέσυραν στο πέρασμά τους ακόμα και μπετονιέρες.

Συγκλονιστικές ήταν και οι εικόνες από βίντεο στο οποίο μια μητέρα έχει εγκλωβιστεί έξω από κτίριο έχοντας το μωρό παιδί της στην αγκαλιά με το νερό από την πλημμύρα να ανεβαίνει συνέχεια.

"TAKE MY DAUGHTER, HELP!" (Cesena, Italy): Neighbors jump in to save mother and young daughter from rising flood waters. pic.twitter.com/M58YOIsgUL