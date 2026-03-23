Ιταλία: Ήττα – σοκ για την Τζόρτζια Μελόνι στο δημοψήφισμα για αλλαγές στη δικαιοσύνη

«Λυπούμαστε για μία ευκαιρία που χάθηκε», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, βάσει του οποίου απορρίπτεται η προτεινόμενη από την κυβέρνηση, μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης στην Ιταλία.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Τζόρτζια Μελόνι ανέφερε για το δημοψήφισμα της Δευτέρας (23.03.2026), το οποίο απέρριψε το σχέδιο για αλλαγές στο δικαστικό σύστημα στην Ιταλία:

«Η κυριαρχία ανήκει στον λαό και οι Ιταλοί σήμερα εκφράστηκαν με σαφήνεια. Η κυβέρνηση έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί, προώθησε μία μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που ήταν γραμμένη στο εκλογικό μας πρόγραμμα.

Στηρίξαμε τη μεταρρύθμιση αυτή μέχρι τέλους και στη συνέχεια δώσαμε τον λόγο στους πολίτες, οι οποίοι και αποφάσισαν. Εμείς, όπως πάντα, σεβόμαστε την απόφασή τους αυτή».

«Λυπούμαστε, φυσικά, που χάθηκε μια ευκαιρία εκσυγχρονισμού της Ιταλίας», δήλωσε.

Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione.

Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia. pic.twitter.com/KCBf19hO8d — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 23, 2026

«Αλλά αυτό δεν αλλάζει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα για το καλό του έθνους και για να τιμήσουμε την εντολή που μας δόθηκε», κατέληξε η πρωθυπουργός της Ιταλίας.

«Η Μελόνι πρέπει να ξαναρχίσει να εισακούει τα αιτήματα της χώρας»

«Το αποτέλεσμα του σημερινού (σ.σ. 23.03.2026) δημοψηφίσματος είναι και ένα όχι στην κυβέρνηση αυτή, η οποία ήθελε να αλλάξει χωρίς διάλογο το Σύνταγμα», δήλωσε η γραμματέας του ιταλικού κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν.

«Με τη μεγάλη συμμετοχή στη σημερινή ψηφοφορία, θεωρώ ότι εστάλη ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τζόρτζια Μελόνι: η ίδια και η κυβέρνησή της πρέπει να ξαναρχίσουν να εισακούνε τα αιτήματα της χώρας», πρόσθεσε η Σλάιν.

Σύμφωνα με την αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος της ιταλικής αντιπολίτευσης, «το σημερινό δημοψήφισμα δείχνει ότι υπάρχει ήδη μία εναλλακτική πλειοψηφία στη σημερινή κυβέρνηση».

Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων όλων των εκλογικών τμημάτων, το «όχι» στη δικαστική μεταρρύθμιση έλαβε ποσοστό 53,7% και το «ναι» έλαβε 46,3%.