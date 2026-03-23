Κόσμος

Ιταλία: Ήττα – σοκ για την Τζόρτζια Μελόνι στο δημοψήφισμα για αλλαγές στη δικαιοσύνη

Το «όχι» στη δικαστική μεταρρύθμιση έλαβε ποσοστό 53,7% και το «ναι» 46,3%
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, ψηφίζει κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος για τις μεταρρυθμίσεις στο ιταλικό δικαστικό σύστημα
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giorgia Meloni, ψηφίζει κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος για τις μεταρρυθμίσεις στο ιταλικό δικαστικό σύστημα / REUTERS / Φωτογραφία Remo Casilli

«Λυπούμαστε για μία ευκαιρία που χάθηκε», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, βάσει του οποίου απορρίπτεται η προτεινόμενη από την κυβέρνηση, μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης στην Ιταλία.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Τζόρτζια Μελόνι ανέφερε για το δημοψήφισμα της Δευτέρας (23.03.2026), το οποίο απέρριψε το σχέδιο για αλλαγές στο δικαστικό σύστημα στην Ιταλία:

«Η κυριαρχία ανήκει στον λαό και οι Ιταλοί σήμερα εκφράστηκαν με σαφήνεια. Η κυβέρνηση έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί, προώθησε μία μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που ήταν γραμμένη στο εκλογικό μας πρόγραμμα.

Στηρίξαμε τη μεταρρύθμιση αυτή μέχρι τέλους και στη συνέχεια δώσαμε τον λόγο στους πολίτες, οι οποίοι και αποφάσισαν. Εμείς, όπως πάντα, σεβόμαστε την απόφασή τους αυτή».

«Λυπούμαστε, φυσικά, που χάθηκε μια ευκαιρία εκσυγχρονισμού της Ιταλίας», δήλωσε.

 

«Αλλά αυτό δεν αλλάζει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα για το καλό του έθνους και για να τιμήσουμε την εντολή που μας δόθηκε», κατέληξε η πρωθυπουργός της Ιταλίας.

«Η Μελόνι πρέπει να ξαναρχίσει να εισακούει τα αιτήματα της χώρας»

«Το αποτέλεσμα του σημερινού (σ.σ. 23.03.2026) δημοψηφίσματος είναι και ένα όχι στην κυβέρνηση αυτή, η οποία ήθελε να αλλάξει χωρίς διάλογο το Σύνταγμα», δήλωσε η γραμματέας του ιταλικού κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν.

«Με τη μεγάλη συμμετοχή στη σημερινή ψηφοφορία, θεωρώ ότι εστάλη ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τζόρτζια Μελόνι: η ίδια και η κυβέρνησή της πρέπει να ξαναρχίσουν να εισακούνε τα αιτήματα της χώρας», πρόσθεσε η Σλάιν.

Σύμφωνα με την αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος της ιταλικής αντιπολίτευσης, «το σημερινό δημοψήφισμα δείχνει ότι υπάρχει ήδη μία εναλλακτική πλειοψηφία στη σημερινή κυβέρνηση».

Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων όλων των εκλογικών τμημάτων, το «όχι» στη δικαστική μεταρρύθμιση έλαβε ποσοστό 53,7% και το «ναι» έλαβε 46,3%.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κολομβία: Συνετρίβη αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας – Μετέφερε δεκάδες στρατιώτες
Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, Πέδρο Σάντσεζ, δήλωσε ότι το αεροσκάφος υπέστη «ένα τραγικό ατύχημα κατά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίζαμο, ενώ μετέφερε στρατιώτες των δυνάμεων ασφαλείας μας»
Κολομβία
Νετανιάχου σε Τραμπ: Θα συνεχίζουμε να χτυπάμε Ιράν και Λίβανο – «Έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον 10 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ» λέει το CBS – Νέα επίθεση στη Βηρυτό
Το Axios «βλέπει» συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν, στο Ισλαμαμπάντ, μέσα στην εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθαρίσει ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι ΗΠΑ θα «συνεχίσουν να βομβαρδίζουν με όλη τους τη δύναμη»
Ντόναλντ Τραμπ
14
