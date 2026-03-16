Ιταλία και Γερμανία λένε «όχι» στον Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: «Αυτός δεν είναι πόλεμος του NATO»

Με ξεκάθαρο τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ «απείλησε» το NATO σε περίπτωση που κράτη – μέλη της Συμμαχίας δεν ανταποκριθούν στο κάλεσμά του, να αναπτυχθεί ναυτική δύναμη για να προστατεύσει τα εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ από ιρανικές επιθέσεις.

«Πολύ κακό αναμένεται το μέλλον της Συμμαχίας αν δεν βοηθήσουν να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Ιταλία και την Γερμανία να «ρίχνουν άκυρο» στον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ τον ίδιο δρόμο ακολούθησαν χώρες εκτός NATO, όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία.

Αρχικά, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα (16.03.2026) ότι η διπλωματία είναι ο ορθός τρόπος για να επιλυθεί η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και ότι δεν υπάρχουν ναυτικές αποστολές με συμμετοχή της Ιταλίας που θα μπορούσαν να επεκταθούν στην περιοχή.

«Σε ό,τι αφορά το Ορμούζ, πιστεύω πως χρειάζεται να επικρατήσει η διπλωματία», δήλωσε ο Ταγιάνι στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Ιταλία συμμετέχει σε αμυντικές ναυτικές αποστολές στην Ερυθρά Θάλασσα, «όμως δεν βλέπω οποιεσδήποτε αποστολές που να μπορούν να επεκταθούν στο Ορμούζ», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από συμμάχους να συμμετάσχουν σε αποστολή για την προστασία της ναυσιπλοΐας στο στενό του Χορμούζ.

Από την άλλη πλευράη, η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέρριψε πριν από λίγο εκ νέου το αίτημα του Τραμπ για στρατιωτική υποστήριξη της διασφάλισης των Στενών του Χορμούζ από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Αυτός ο πόλεμος δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ. Δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων και τόνισε ότι «το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία με στόχο την υπεράσπιση των εδαφών της, ενώ δεν υπάρχει και εντολή για την ανάπτυξή του».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «έχει καταστήσει σαφή τη θέση της», πρόσθεσε ο κ. Κορνέλιους και, κληθείς να σχολιάσει την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «δραματικών συνεπειών» σε περίπτωση που τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ δεν ανταποκριθούν, περιορίστηκε να σημειώσει ότι το Βερολίνο «έλαβε γνώση» της συγκεκριμένης τοποθέτησης και παρέπεμψε σε πρόσφατες δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ότι η Γερμανία δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος της συγκεκριμένης σύγκρουσης.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός ‘Αμυνας Μπόρις Πιστόριους απέκλεισε το ενδεχόμενο συμμετοχής της Γερμανίας σε στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ και ζήτησε «γρήγορο τέλος» στον πόλεμο και διπλωματικές λύσεις. «Δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», τόνισε.

«Η Γερμανία δεν θα στείλει πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Με βάση την τρέχουσα εντολή της αποστολής EUNAVFOR ASPIDES της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο χωρίς περαιτέρω συμμετοχή του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου», δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Πιστόριους, μετά τη συνάντησή του με τον Λετονό ομόλογό του ‘Αντρις Σπρουντς και πρόσθεσε: «Δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν τον ξεκινήσαμε εμείς. Θέλουμε διπλωματικές λύσεις και γρήγορο τέλος. Αλλά περισσότερα πολεμικά πλοία στην περιοχή σίγουρα δεν θα συμβάλουν σε αυτό».

«Τι περιμένει ο κόσμος, τι περιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχουν εκεί μερικές ευρωπαϊκές φρεγάτες που δεν μπορεί να το κάνει μόνο του το πανίσχυρο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό; Διερωτώμαι γι’ αυτό και, πριν λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση εκτός πεδίου ΝΑΤΟ, θα ήταν αναγκαία τόσο μια διεθνής “κάλυψη” όσο και μια εντολή της Bundestag. Θα σκεφτόμουν πολύ καλά πριν από ένα τέτοιο βήμα και δεν βλέπω κανέναν λόγο να το κάνουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Μπόρις Πιστόριους.