Τραγικές είναι οι στιγμές που βιώνει η περιφέρεια της Emilia Romagna της Ιταλίας, καθώς οι νεκροί από τις πλημμύρες έφτασαν τους εννιά, ενώ δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με το αν υπάρχουν αγνοούμενοι.

Πάνω από 13.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην περιφέρεια και τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα την ώρα που οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή κόβουν την ανάσα. Οικογένειες με τα παιδιά τους προσπαθούν να σωθούν από τα ορμητικά νερά που έχουν προκαλέσει οι βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, σε κάποιες περιοχές έπεσαν έως και 500 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 36 ώρες, όταν στην Εμίλια Ρομάνια πέφτουν συνολικά 1.000 χιλιοστά βροχής μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει τα ακραία χαρακτηριστικά που είχε η συγκεκριμένη κακοκαιρία για την οποία ήταν προετοιμασμένος εδώ και μέρες ο κρατικός μηχανισμός της χώρας.

Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχουν 5 ελικόπτερα, 9 λέμβοι, 6 σκάφη, πάνω από 600 πυροσβέστες και 26 άνδρες των ειδικών δυνάμεων στους 37 συνολικά δήμους στην Περιφέρεια της Αιμίλια Ρομάνια που έχουν βυθιστεί κυριολεκτικά κάτω από το νερό.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα από τις εκτεταμένες πλημμύρες εντοπίζονται στην Τσεζένα, το Φορλί και την Φαέντσα, ενώ ο δήμαρχος στο Κάστελ Μπολονιέζε έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό, καθώς η πόλη έχει μείνει χωρίς ρεύμα και φαγητό.

Τεράστια είναι τα προβλήματα καταγράφονται και στις περιφερειακές οδούς, με την κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί σχεδόν παντού, ενώ και τα δρομολόγια των τρένων σε κάποιες περιοχές έχουν ανασταλεί.

Ο ποταμός Σάβιο στην πόλη Τσεζένα υπερχείλισε και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν να ανέβουν στις στέγες των σπιτιών για να γλιτώσουν από τα ορμητικά νερά, ενώ αστυνομικοί βοήθησαν δεκάδες ηλικιωμένους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Δραματική ήταν η διάσωση μιας γυναίκας η οποία έμενε σε ένα ισόγειο… Εγκλωβίστηκε με το παιδί της με τους γείτονες να σπεύδουν να τους σώσουν, καθώς η στάθμη του νερού ανέβαινε συνεχώς.

3 people died in the flood disaster that occurred as a result of the rivers overflowing due to heavy rains in the north of ıtaly 🇮🇹 #BREAKING pic.twitter.com/4yTNucspmG

🇮🇹 Emilia-Romagna (Italy) Formula 1 Grand Prix canceled due to bad weather



It was reported that heavy rains in the Italian region of Emilia-Romagna led to floods. The stage was supposed to take place from 19 to 21 May. pic.twitter.com/MFq2h3SZga