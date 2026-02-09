Κόσμος

Ιταλία: Κινηματογραφική ληστεία σε αυτοκινητόδρομο – Δράστες σταμάτησαν και ανατίναξαν βαν για να το διαρρήξουν

Η αστυνομία συνέλαβε δύο από τους δράστες και βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τους υπόλοιπους
ιταλία
Η στιγμή της έκρηξης στην Ιταλία

Σαν σκηνικό από χολιγουντιανή ταινία δράσης θύμιζε η ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (9/2/2026) σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία, όταν μασκοφόροι ληστές ανατίναξαν ένα θωρακισμένο όχημα στη μέση του δρόμου. Αυτό μάλιστα το είχαν αποκλείσει με αυτοκίνητα που ήταν δήθεν  της αστυνομίας.

Σε βίντεο με τη ληστεία που μετέδωσαν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης από τον αυτοκινητόδρομο 613 που συνδέει το Λέτσε με το Μπρίντεζι της Ιταλίας, φαίνονται οι ληστές να έχουν σταματήσει το θωρακισμένο όχημα και στη συνέχεια να δημιουργούν μία αρκετά μεγάλη έκρηξη για να το διαρρήξουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θωρακισμένο όχημα ανήκε στην εταιρεία Battistolli της BTV.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι οι ληστές χρησιμοποίησαν αυτοκίνητα στα οποία είχαν βάλει ψεύτικους φάρους για να μοιάζουν με πολιτικά οχήματα της αστυνομίας.

Μετά τη ληστεία, αστυνομικοί εντόπισαν το ένα από τα αυτοκίνητα, ένα Alfa Romeo, σε επαρχιακό δρόμο. Αν και το όχημα ήταν άδειο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν ένα κουκουλοφόρο άνδρα χωρίς όπλο, ενώ στη συνέχεια βρήκαν και έναν δεύτερο που προσπαθούσε να ξεφύγει τρέχοντας.

Σε μικρή απόσταση από το σημείο που έγιναν οι δύο συλλήψεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα τζιπ για το οποίο φαίνεται να προοριζόταν για όχημα διαφυγής των ληστών.

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση για τον εντοπισμό άλλων δύο εκ των ληστών χωρίς να αποκλείεται η ομάδα που έκανε το «χτύπημα» να αποτελείται από περισσότερα από τέσσερα άτομα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
89
74
71
63
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo