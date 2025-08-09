Ιταλία: Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο – Καίγεται Εθνικό Πάρκο

Μεγάλη φωτιά καίει τις πλαγιές του ηφαιστείου Βεζούβιου στην Ιταλία από το απόγευμα της Παρασκευής (08.08.2025). Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι φλόγες έχουν εξαπλωθεί στις περιοχές Terzigno και Ottaviano, φτάνοντας σε υψόμετρο περίπου 1.050 μέτρων.

Ο πυκνός καπνός της φωτιάς είναι ορατός από τη Νάπολη στην Ιταλία, ενώ οι αρχές μιλούν για μια «κρίσιμη» κατάσταση που απαιτεί συνεχή επιτήρηση.

Πλάνα της RAI, τραβηγμένα από τον Santolo Eliano, δείχνουν τη φωτιά να μαίνεται ανεξέλεγκτη στην πλαγιά του βουνού.

#Napoli Ancora attivo il vasto incendio divampato ieri pomeriggio nel Parco Nazionale del #Vesuvio, nei territori di #Terzigno e #Ottaviano. Le fiamme, spinte dal vento, hanno superato quota 1.000 mt. I mezzi aerei, che hanno operato fino al tramonto, hanno ripreso all’alba pic.twitter.com/GVWg7nP4xC — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 9, 2025

Incendio Vesuvio, in fiamme un intero versante del vulcano: a lavoro 8 mezzi aerei pic.twitter.com/6FmSwuz1BA — AGTW (@AGTW_it) August 9, 2025

Incendio sul Vesuvio, proseguono le operazioni di spegnimento. La Protezione civile campana chiede l’invio dell’Esercito. All’opera anche Canadair ed elicotteri #ANSA https://t.co/HXgXqoKMA0 pic.twitter.com/FeYsZQmnXZ — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 9, 2025

Το Εθνικό Πάρκο Βεζούβιου καλεί τους πολίτες σε επαγρύπνηση και συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει πολύτιμο πευκοδάσος και τμήματα της μοναδικής χλωρίδας του ηφαιστειακού οικοσυστήματος. Παρά τον άμεσο κίνδυνο, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απώλειες σε ανθρώπινες ζωές ή σοβαρές ζημιές σε κατοικίες.