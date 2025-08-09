Συμβαίνει τώρα:
Ιταλία: Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο – Καίγεται Εθνικό Πάρκο

Ανεξέλεγκτη φωτιά κατακαίει τις πλαγιές του Monte Somma, απειλώντας δασικές εκτάσεις
Οι φλόγες στον Βεζούβιο
Οι φλόγες στον Βεζούβιο / Πηγή: X

Μεγάλη φωτιά καίει τις πλαγιές του ηφαιστείου Βεζούβιου στην Ιταλία από το απόγευμα της Παρασκευής (08.08.2025). Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι φλόγες έχουν εξαπλωθεί στις περιοχές Terzigno και Ottaviano, φτάνοντας σε υψόμετρο περίπου 1.050 μέτρων.

Ο πυκνός καπνός της φωτιάς είναι ορατός από τη Νάπολη στην Ιταλία, ενώ οι αρχές μιλούν για μια «κρίσιμη» κατάσταση που απαιτεί συνεχή επιτήρηση.

Πλάνα της RAI, τραβηγμένα από τον Santolo Eliano, δείχνουν τη φωτιά να μαίνεται ανεξέλεγκτη στην πλαγιά του βουνού.

 

Το Εθνικό Πάρκο Βεζούβιου καλεί τους πολίτες σε επαγρύπνηση και συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει πολύτιμο πευκοδάσος και τμήματα της μοναδικής χλωρίδας του ηφαιστειακού οικοσυστήματος. Παρά τον άμεσο κίνδυνο, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απώλειες σε ανθρώπινες ζωές ή σοβαρές ζημιές σε κατοικίες.

