Η διαδήλωση των αντιεμβολιαστών στο Μιλάνο χθες Σάββατο (24.10.2021) έληξε με τη σύλληψη ενός και τη διεξαγωγή εισαγγελικής έρευνας σε βάρος άλλων ογδόντα τριών, όπως έκαναν γνωστό, σήμερα, οι αρχές της Ιταλίας.

Οκτώ ακροδεξιοί του κινήματος Dodici Raggi (Δώδεκα Ακτίνες) προχώρησαν σε φασιστικό χαιρετισμό με σηκωμένο τον αντίχειρα, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στην Ιταλία, και τώρα κατηγορούνται για φασιστική προπαγάνδα.

Παράλληλα, ο διευθυντής αστυνομίας του Μιλάνου υπέγραψε εννέα αποφάσεις υποχρεωτικής απομάκρυνσης άλλων τόσων ατόμων από την ιταλική συμπρωτεύουσα.

