Νέα στοιχεία σχετικά με την ιστορία της Πομπηίας έρχονται στο φως μετά από αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή.

Συγκεκριμένα ανακαλύφθηκαν οι σκελετοί δυο ανδρών, ηλικίας άνω των 50 ετών, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους κατά τον σεισμό που προηγήθηκε της έκρηξης του Βεζούβιου, το 79 μ.Χ. σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε τοι υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας.

Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μια ακόμη πτυχή της ανθρώπινης διάστασης της συγκεκριμένης τραγωδίας, του σεισμού και της έκρηξης που μέσα σε δυο ημέρες έσβησαν κάθε ίχνος ζωής από την πόλη αυτή της Κάτω Ιταλίας.

Οι δυο σκελετοί βρέθηκαν σε κτήριο στο οποίο λειτουργούσε ένας μεγάλος φούρνος και κατάστημα για την πώληση του ψωμιού. Παράλληλα, κοντά στους σκελετούς των δυο ανδρών, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έξι αρχαία νομίσματα, δυο εκ των οποίων αργυρά, ένα περιδέραιο και σειρά αμφορέων.

Οι δυο αυτοί κάτοικοι της αρχαίας Πομπηίας, όπως προκύπτει και από την στάση των σκελετών, καταπλακώθηκαν από τους τοίχους του δωματίου μέσα στο οποίο είχαν προσπαθήσει να βρουν καταφύγιο.

«Η νέα αυτή ανακάλυψη επιβεβαιώνει ότι η Πομπηία είναι ένα τεράστιο αρχαιολογικό εργαστήριο, το οποίο τα τελευταία χρόνια -χάρη σε μια νέα δυναμική- κατέπληξε ολόκληρο τον κόσμο, με μια σειρά εξαιρετικών αρχαιολογικών ανακαλύψεων», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Τζενάρο Σαντζουλιάνο.

