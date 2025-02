Ιταλία: Ο μεγιστάνας αλλαντικών Λορέντσο Ροβανιάτι ανάμεσα στους τρεις νεκρούς από τη συντριβή ελικοπτέρου

Ένας μεγιστάνας αλλαντικών είναι ανάμεσα στους τρεις νεκρούς που έχασαν τη ζωή τους στο ελικόπτερο που συνετρίβη το βράδυ της Τετάρτης (05.02.2025) στην Πάρμα της Ιταλίας. Πρόκειται για τον 41χρονος Λορέντσο Ροβανιάτι.

Το ελικόπτερο συνετρίβη στην Ιταλία λίγο μετά την απογείωσή του, στο εσωτερικό έκτασης που φιλοξενεί μεσαιωνικό κάστρο, το οποίο ανήκει στους Ροβανιάτι που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αλλαντικών, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ο 41χρονος επιχειρηματίας και διευθύνοντας σύμβουλος της εταιρείας Rovagnati ήταν παντρεμένος έξι χρόνια με τη σύζυγό του Φεντερίκα Σιρόνι με την οποία είχαν αποκτήσει δύο παιδιά και περιμένουν το τρίτο.

Ιταλικά μέσα μεταφέρουν ότι ο 41χρονος μετέβαινε κάθε Τετάρτη στο κάστρο της οικογένειας από το σπίτι του στο Μιλάνο.

#Italy.A helicopter crashed in #CastelGuelfo castle near #Parma an estate owned by the ancient #Rovagnati family,a historic cured #meats co.There are 3 people inside, all deceased.Among the victims is a member of the #LorenzoRovagnati family,heir to the worldfamous cured meats co pic.twitter.com/JOfQ7gSdug