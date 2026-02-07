Κόσμος

Ιταλία: Οι αρχές ερευνούν την πιθανότητα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές κοντά στην Μπολόνια

Το πρόβλημα που προέκυψε στην πρώτη ημέρα πλήρους διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, δεν προκλήθηκε από κάποια τεχνική αστοχία
Επιβάτες στον κεντρικό σταθμό του Μιλάνου σε αναμονή λόγω των ερευνών
Επιβάτες στον κεντρικό σταθμό του Μιλάνου σε αναμονή λόγω των ερευνών / REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Συναγερμός σήμανε σήμερα (07.02.2026) στην βόρεια Ιταλία, όταν οι αρχές ειδοποιήθηκαν για πιθανό περιστατικό σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές.

Η Ιταλία φιλοξενεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες και οι δυνάμεις ασφαλείας και πληροφοριών ΝΑ βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα για περιπτώσεις σαμποτάζ σε υποδομές και εγκαταστάσεις.

Έτσι, όταν η ιταλική αστυνομιία ενημερώθηκε για ένα πρόβλημα που προέκυψε σε σιδηροδρομικές γραμμές στην Μπολόνια, τότε αμέσως οι αρχές κινητοποιήθηκαν.

 Σύμφωνα με δηλώσεις ενός αξιωματούχου, συνεχίζονται οι έρευνες για την πιθανότητα δολιοφθοράς, μετά την καταστροφή καλωδίων ηλεκτροκίνησης σιδηροδρόμων, που προκάλεσε καθυστερήσεις στα δρομολόγια τρένων, 

Από την άλλη πλευρά, ο κρατικός ιταλικός σιδηρόδρομος Ferrovie dello Stato (FS) ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα με τις σιδηροδρομικές γραμμές, που προέκυψε στην πρώτη ημέρα πλήρους διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, δεν προκλήθηκε από κάποια τεχνική αστοχία.

Κόσμος
