Ιταλία: Σάλος με σεξιστική ομάδα στο Facebook – Η Meta την έκλεισε μετά από 6 χρόνια

Ένα σκάνδαλο συγκλονίζει την Ιταλία: η Meta ανακοίνωσε το κλείσιμο μιας ομάδας στο Facebook με τίτλο Mia Moglie («Η γυναίκα μου», στα ιταλικά), όπου άνδρες αντάλλασσαν προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Η ομάδα δημιουργήθηκε το 2019 και παρέμεινε ενεργή μέχρι αυτή την εβδομάδα (18–21.08.2025), φτάνοντας τα 32.000 μέλη και φιλοξενώντας εκατοντάδες φωτογραφίες συνοδευόμενες από σεξιστικά σχόλια.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης προκάλεσε σάλο στην Ιταλία. Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η αντιπολίτευση αντέδρασε άμεσα καλώντας την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι να λάβει μέτρα. Το Κίνημα 5 Αστέρων κατήγγειλε «μια απαράδεκτη πατριαρχική νοοτροπία που μειώνει τις γυναίκες σε αντικείμενα», ενώ η Ρομπέρτα Μόρι, βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, έκανε λόγο για «δομική ψηφιακή βία», αναφέροντας παραλληλισμούς με παρόμοιες υποθέσεις στη Γαλλία στο Facebook.

Οι εκκλήσεις για ένα «ενιαίο μέτωπο» ανάμεσα σε θεσμούς, κοινωνία των πολιτών και ψηφιακές πλατφόρμες πληθαίνουν, με στόχο την καταπολέμηση της «κουλτούρας του βιασμού», ακόμη κι όταν αυτή εκδηλώνεται διαδικτυακά.

Η Meta κατηγορείται για αδράνεια

Η Meta δικαιολόγησε το κλείσιμο της ομάδας για «παραβίαση των κανόνων περί σεξουαλικής εκμετάλλευσης», υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρέπει περιεχόμενο που προωθεί τη σεξουαλική βία. Ωστόσο, το γεγονός ότι η ομάδα έμεινε ενεργή επί έξι χρόνια παρά τις καταγγελίες εγείρει ερωτήματα για την ικανότητα της εταιρείας να επιβάλλει τους ίδιους της τους κανόνες.

Η Καρολίνα Κάπρια, φεμινίστρια influencer που κατήγγειλε δημόσια την ομάδα με μια ανάρτηση στο Instagram η οποία έγινε viral, χαρακτήρισε την πρακτική «εικονικό ομαδικό βιασμό». Τα λόγια της συνέβαλαν στο να ξεσπάσει χιονοστιβάδα καταγγελιών.

Καταιγισμός καταγγελιών και νομικοί κίνδυνοι

Η ιταλική αστυνομία του διαδικτύου ανακοίνωσε ότι έχει ήδη λάβει περίπου 2.800 καταγγελίες, μερικές από τις οποίες προέρχονται από θύματα. «Ένας απίστευτα υψηλός αριθμός, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί», παραδέχτηκε η Μπάρμπαρα Στραππάτο, αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο Μαρίσα Μαραφίνο, τα μέλη της ομάδας κινδυνεύουν με ποινές φυλάκισης έως έξι ετών για παράνομη διάδοση προσωπικών εικόνων, προσβολή της ιδιωτικής ζωής, συκοφαντική δυσφήμιση και ακόμη και παιδική πορνογραφία. Η υπόθεση, σημείωσε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια δίκη-μαμούθ με την εμπλοκή χιλιάδων οικογενειών.