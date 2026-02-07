Κόσμος

Ιταλία: «Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους ενόψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων εξετάζουν οι αρχές

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τρία περιστατικά στις γραμμές των σιδηροδρόμων γύρω από την Μπολόνια και δεν αποκλείει να έχουν ενδεχομένως σχέση με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Γενική εικόνα των επιβατών που κατευθύνονται προς την αποβάθρα εν όψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνου Κορτίνα 2026
/ REUTERS/Fabrizio Bensch

Ο υπουργός Μεταφορών της Ιταλίας, Ματέο Σαλβίνι εξέφρασε σήμερα (07.02.2026) την ανησυχία του για τις «σοβαρές ενέργειες σαμποτάζ» που προκάλεσαν καθυστερήσεις στα δρομολόγια των σιδηροδρόμων στα κεντρικά της χώρας, λέγοντας ότι μπορεί να συνδέονται με την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τρία επεισόδια που προκάλεσαν ζημιές στις γραμμές των σιδηροδρόμων γύρω από την Μπολόνια και δεν αποκλείει να έχουν ενδεχομένως σχέση με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Μιλάνο και την Κορτίνα, στην Ιταλία μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

«Σήμερα το πρωί, σοβαρές ζημιές διαπιστώθηκαν στη σιδηροδρομική υποδομή, οι οποίες αποδίδονται σε πράξεις δολιοφθοράς, που αναστάτωσαν την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών, η οποία αυτή τη στιγμή σταδιακά αποκαθίσταται», ανακοίνωσαν οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι (FS).

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πυρκαγιά που σημειώθηκε σε πύργο σηματοδότησης στη γραμμή Μπολόνια-Βενετία οφειλόταν πιθανόν σε εμπρησμό, όμως διευκρίνισε πως κανένας δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη γι’ αυτή την ενέργεια. Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης, σύμφωνα με το Reuters, ότι στην Μπολόνια βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ ένας υποτυπώδης αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε δίπλα σε σιδηρογραμμές σε κοντινή τοποθεσία

«Τα σοβαρά επεισόδια δολιοφθοράς που συνέβησαν σήμερα το πρωί κοντά στους σταθμούς της Μπολόνιας και στο Πέζαρο και προκάλεσαν σοβαρή αναστάτωση για χιλιάδες ταξιδιώτες, είναι ανησυχητικά», δήλωσε ο Σαλβίνι σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ένας άνδρας κοιτάζει έναν πίνακα που ανακοινώνει καθυστερήσεις στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου, ενώ η ιταλική αστυνομία ερευνά πιθανή δολιοφθορά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στην πόλη της Μπολόνια, η οποία προκάλεσε καθυστερήσεις σε μεγάλο μέρος του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου
/ REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Ο υπουργός υπενθύμισε το σιδηροδρομικό σαμποτάζ που είχε παραλύσει το δίκτυο των γαλλικών τρένων υψηλής ταχύτητας μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων τον Ιούλιο 2024.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ότι συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνου-Κορτίνας, ο εκπρόσωπός του δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Υπάρχουν ομοιότητες στη δράση και στη χρονική στιγμή» με το επεισόδιο στο Παρίσι.

Οι άνθρωποι περιμένουν στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου, ενώ η ιταλική αστυνομία ερευνά πιθανή δολιοφθορά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στην πόλη της Μπολόνια, η οποία προκάλεσε καθυστερήσεις σε μεγάλο μέρος του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου
/ REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Ο Σαλβίνι, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Λέγκα και μέλος της κυβέρνησης συνασπισμού της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, πρόσθεσε ότι «παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση».

