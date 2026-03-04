Ιταλία: Σοκ με οδηγό του Ερυθρού Σταυρού – Κατηγορείται ότι σκότωσε πέντε ηλικιωμένες με σύριγγες αέρα

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην Ιταλία βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με έναν 27χρονο οδηγό του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού να κατηγορείται για εκ προμελέτης ανθρωποκτονία πέντε ηλικιωμένων γυναικών. Οι θάνατοι, που σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μηνών κατά τη διάρκεια διακομιδών προς και από νοσοκομεία, ερευνώνται ως ενδεχόμενα εγκλήματα, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο οι ασθενείς να έχασαν τη ζωή τους από εμβολή, ύστερα από χορήγηση σύριγγας με αέρα.

Οι πέντε θάνατοι καταγράφηκαν από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025 στην Ιταλία.

Ο ιταλικός τύπος γράφει ότι η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία συγγενών των ασθενών αλλά και συναδέλφων του κατηγορούμενου. Όπως διέρρευσε, οι εισαγγελείς τοποθέτησαν κρυφές κάμερες στο πρώτων βοηθειών στο οποίο εργαζόταν ο κατηγορούμενος και προχώρησαν «σε κατάσχεση αιχμηρών αντικειμένων». Σύμφωνα με πληροφορίες, παράλληλα, ερευνώνται άλλες τρεις περιπτώσεις ύποπτων θανάτων ηλικιωμένων, πάντα, γυναικών.

Ο Ιταλικός Ερυθρός Σταυρός έκανε γνωστό ότι ο νέος παύθηκε, προσωρινά, των καθηκόντων του. Ο ίδιος αρνείται κάθε ευθύνη και προσθέτει ότι έχει παραδώσει στους εισαγγελείς αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι θα αποδείξουν την αθωότητά του.

«Δυο από τους πέντε θανάτους, επήλθαν μέχρι και δέκα ημέρες μετά την μεταφορά με το πρώτων βοηθειών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο οδηγός.