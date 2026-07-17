Νέα επίθεση στον Κόλπο του Άντεν: Ένοπλοι Σομαλοί επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο – Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου

Μια ένοπλη ομάδα με πειρατές από τη Σομαλία, επιβιβάστηκε σε χημικό δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν ανοιχτά της Υεμένης την Παρασκευή (17.07.2026), όπως ανακοίνωσε ο βρετανικός στρατός, στην τελευταία επίθεση σε ύδατα όπου έχει σημειωθεί ανανεωμένη πειρατική δραστηριότητα.

Η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey δήλωσε ότι Σομαλοί πειρατές φέρονται να επιβιβάστηκαν στο δεξαμενόπλοιο, το οποίο δεν είχε ένοπλη ομάδα ασφαλείας και έπλεε ανοιχτά της Υεμένης. Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενώ ταξίδευε δυτικά και ένα κορεατικό πολεμικό πλοίο κατευθύνθηκε για να το βοηθήσει.

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Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων της Βρετανίας δήλωσε ότι οι στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι στο πλοίο επιβιβάστηκε «μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό» νότια της επαρχίας αλ-Μουκάλλα της Υεμένης.

Τα στοιχεία της Ναυτιλιακής Κυκλοφορίας έδειξαν ότι το πλοίο ήταν το δεξαμενόπλοιο πετρελαίου και χημικών Asana με σημαία Τανζανίας, το οποίο κατευθυνόταν προς το Μποσάσο της Σομαλίας.

Πρόκειται για την τελευταία ναυτική επίθεση στα ανοικτά της Υεμένης, μιας από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, η οποία έχει καταστραφεί από έναν εμφύλιο πόλεμο που διαρκεί εδώ και χρόνια.

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Σομαλοί πειρατές δραστηριοποιούνται συνήθως πιο μακριά στον Κόλπο του Άντεν. Την 1η Ιουλίου, ύποπτοι για πειρατές επιτέθηκαν σε ένα πλοίο 76 ναυτικά μίλια, νότια της πόλης-λιμάνι Μπαλχάφ στη νοτιοανατολική Υεμένη. Σύμφωνα με τον UKMTO, τέσσερις ένοπλοι άνδρες σε ένα μικρό σκάφος προκάλεσαν μικρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου.