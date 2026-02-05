Ιταλία: Τετραμελής οικογένεια ξεκληρίστηκε μετά από διαρροή αερίου

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ιταλία όπου τέσσερα μέλη μιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Πορκάρι εξαιτίας διαρροής αερίου.

Το τραγικό περιστατικό με την διαρροή αερίου στην Ιταλία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης. Νεκροί είναι ο πατέρας και η μητέρας της οικογένειας 48 και 42 ετών αντίστοιχα, ο 23χρονος τους και η 15χρονη κόρη.

Οι αρχές σύμφωνα με ιταλικά μέσα φαίνεται πως ειδοποιήθηκαν από τον 23χρονο, ο οποίος εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο μέλος της οικογένειας που έχασε τις αισθήσεις του λόγω της διαρροής αερίου.

Ο πατέρας, η μητέρα και ο γιος βρέθηκαν αναίσθητοι στο πάτωμα του σπιτιού, ενώ η 15χρονη κόρη, που θεωρείται ότι κατέρρευσε πρώτη, εντοπίστηκε ξαπλωμένη στο κρεβάτι της.

Το επικρατέστερο σενάριο που διερευνούν οι αρχές είναι ότι η διαρροή προήλθε από τον λέβητα της κατοικίας.

#NEWS – Il #monossido di carbonio uccide una famiglia: trovati morti in casa padre, madre e due figli di 22 e 15 anni.

La tragedia a #Porcari, comune della Piana di #Lucca, probabilmente provocata dal malfunzionamento di una caldaia.

Le vittime sono Arti Kola, 48 anni, la… pic.twitter.com/ESOcLW2Yyr — Tv2000.it (@TV2000it) February 5, 2026

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια είχε αγοράσει το σπίτι πριν από περίπου ενάμιση χρόνο και είχε μετακομίσει σε αυτό πριν από λίγους μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις αστυνομικοί που εισήλθαν πρώτοι στο κτήριο παρουσίασαν επίσης συμπτώματα ζάλης λόγω του αερίου.