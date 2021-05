Mια σειρά από προβλήματα και δυσλειτουργίες φέρονται να προκάλεσαν την πτώση της καμπίνας του τελεφερίκ κοντά στη λίμνη Ματζιόρε, στην βορειοδυτική Ιταλία, η οποία στοίχισε την ζωή σε δεκατέσσερις ανθρώπους. Αυτό αναφέρουν ιταλικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, όχι μόνον το ατσάλινο νήμα έσπασε, με αποτέλεσμα η καμπίνα του τελεφερίκ να βρεθεί σε υψόμετρο τουλάχιστον χιλίων μέτρων, αλλά όλα δείχνουν ότι δεν λειτούργησε ούτε το φρένο ασφαλείας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η καμπίνα του τελεφερίκ να πέσει στο κενό.

Οι τελευταίοι τεχνικοί έλεγχοι, όπως μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ, είχαν γίνει πριν από δέκα ημέρες, όταν το τελεφερίκ ξανάνοιξε στο κοινό. Και οι ιμάντες θα έπρεπε κανονικά να αντικατασταθούν το 2028.

Παράλληλα με την εισαγγελική έρευνα που έχει ήδη ξεκινήσει, θα πραγματοποιηθεί και μια δεύτερη, του υπουργείου Μεταφορών, πάντα με στόχο την απόδοση ευθυνών. Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη της εταιρίας που εκμεταλλεύεται το τελεφερίκ της λίμνης Ματζιόρε έκανε γνωστό, τέλος, ότι ο πελάτης του έχει σοκαριστεί, και ότι κάνει πάντα όλα τα αναγκαία έργα τεχνικής συντήρησης.

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή (23/5) κοντά στην λίμνη Ματζιόρε, στην βορειοδυτική Ιταλία, όταν καμπίνα τελεφερίκ έπεσε στο κενό σε ύψος εκατοντάδων μέτρων. Ανάμεσα στα θύματα, παιδιά, ζευγάρια, άνθρωποι που γιόρταζαν και περνούσαν ανέμελες οικογενειακές στιγμές.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, από την πτώση του τελεφερίκ έχασε την ζωή της η 40χρονη Roberta Pistolato, μια γιατρός που έδινε μάχη στην πρώτη γραμμή για τον κορονοϊό και γιόρταζε μαζί με τον 45χρονο σύντροφό της, Angelo Gasparro, τα γενέθλια της.

Η 27χρονη Silvia Malnati και ο 29χρονος Alessandro Merlo, που ετοιμάζονταν να παντρευτούν, επίσης σκοτώθηκαν κατά την μοιραία πτώση του τελεφερίκ.

Μια οικογένεια Ισραηλινών ξεκληρίστηκε καθώς έχασε πέντε μέλη της, ανάμεσά τους και ένα παιδάκι δύο ετών. Ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, ένα 5χρονο αγοράκι, είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Θύμα αυτής της τραγωδίας ήταν και ένα εννιάχρονο αγοράκι, το οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά από την πτώση και διακομίστηκε στο νοσοκομείο αλλά δεν τα κατάφερε.

Τη ζωή τους επίσης έχασαν ο 54χρονος Vittorio Zorloni και η 38χρονη αρραβωνιαστικιά του, Elisabetta Persanini, που θα ανέβαιναν τα σκαλιά της εκκλησίας τον επόμενο μήνα. Μαζί τους ήταν και ο 5 ετών γιος τους…

Και ένα ζευγάρι φοιτητών βρίσκονταν μέσα στο μοιραίο τελεφερίκ. Η 27χρονη Serena Cosentino και ο 23χρονος Mohammadreza Shahaisavandi είχαν πάει στην περιοχή για ένα ρομαντικό διήμερο….

