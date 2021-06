Ο μικρός Νικόλα, το μόλις δύο ετών αγοράκι που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του στην Τοσκάνη, εντοπίστηκε και είναι σε καλή κατάσταση. Το παιδάκι εντοπίστηκε από δημοσιογράφο και εικονολήπτη της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai.

Το μόλις δύο ετών παιδάκι εξαφανίστηκε πριν από δύο ημέρες από το σπίτι του που βρίσκεται σε μια απομονωμένη, ορεινή περιοχή στην Τοσκάνη. Οι γονείς του, όπως δήλωσαν στις Αρχές, δεν βρήκαν το πρωί το παιδί στο κρεβάτι του. Η κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό του ήταν μεγάλη, γυναίκες και άνδρες της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας συμμετείχαν στις έρευνες και με ελικόπτερο τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο χρησιμοποιεί σκάνερ θερμότητας.

Ο Νικόλα εντοπίσθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από συνεργείο και δημοσιογράφο που εργάζονται σε εκπομπή του Rai Uno, σε χωματόδρομο που απέχει περίπου τρία χιλιόμετρα από την αγροικία όπου ο μικρός ζει με την οικογένειά του.

Little #NicolaTanturli has been found alive and well after going missing in the Tuscan wilderness on Monday night. 🙏 https://t.co/RiiaMU86kd #mugello pic.twitter.com/amuO4kaaaz