Ιταλία: Βυτιοφόρο με υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο – Η στιγμή της έκρηξης

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφηκε η ισχυρή έκρηξη
Έκρηξη
Η στιγμή της έκρηξης / X

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας, όταν ένα βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με φορτηγό και προκλήθηκε έκρηξη.

Το βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας, μετά τη σύγκρουση εξερράγη, προκαλώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα που υψώθηκε στον ουρανό.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Μιλάνο – Νάπολη, όταν συγκρούστηκαν φορτηγά οχήματα, εκ των οποίων το ένα μετέφερε υγροποιημένο αέριο.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που η έκρηξη προκάλεσε μανιτάρι, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί η περιοχή στις φλόγες, με το βίντεο να έχει καταγραφεί σε βίντεο και να προκαλεί σοκ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα, καθώς οι οδηγοί κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως τα οχήματα τους πριν από την έκρηξη. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Κόσμος
Ντόναλντ Τραμπ
