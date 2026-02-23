Συμβαίνει τώρα:
Κάγια Κάλας: Δύσκολα θα περάσει ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Τι είπε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας μετά το «μπλόκο» της Ουγγαρίας
Η Κάγια Κάλας
Η Κάγια Κάλας / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιθανότατα δεν θα καταλήξουν απόψε (23.02.2026) σε συμφωνία για το προτεινόμενο νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Το μπλόκο της Ουγγαρίας υπέρ της Ρωσίας, κατέστησε σαφές ότι δεν θα επιτευχθεί συναίνεση για τα προτεινόμενα μέτρα στη σημερινή (23.02.2026) σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε η Κάλας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση.

Η Βουδαπέστη ανακοίνωσε χθες ότι θα μπλοκάρει την έγκριση του 20ού πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε στις αρχές του Φεβρουαρίου νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας κατά του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα. Η νέα δέσμη κυρώσεων θα είναι η εικοστή από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Προτείνονται επίσης νέες απαγορεύσεις στις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

