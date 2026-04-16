Τουρκία: Συνεργεία καθαρίζουν το σχολείο μετά το μακελειό με τους 9 νεκρούς, ανάμεσά τους 8 μαθητές

Συγκλονισμένη είναι η Τουρκία από το μακελειό που έλαβε χώρα σε σχολείο στη νότια επαρχία Καραμάνμαρας, όταν 14χρονος εισέβαλε με όπλο πυροβολώντας 9 ανθρώπους, ανάμεσά τους 8 μαθητές, και τραυμάτισε 13, ενώ οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Το περιστατικό σημειώνεται μόλις μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια σε σχολικές μονάδες.

Την επομένη του μακελειού στην Τουρκία συνεργεία καθαρισμού καθαρίζουν το σχολείο, με λάστιχα και σκούπες.

In Kahramanmaraş, where 9 people were killed and 13 others injured in a school shooting attack, staff have begun cleaning up the scene of the massacre. pic.twitter.com/GS0LNS1t6Z — Visegrád 24 (@visegrad24) April 15, 2026

Το νέο μακελειό συνέβη την Τετάρτη (15.04.2026) σε σχολείο στη νότια Τουρκία, όταν ο 14χρονος εισέβαλε με όπλο πυροβολώντας 9 ανθρώπους, ανάμεσά τους 8 μαθητές.

«Έχουμε 9 νεκρούς, 8 εκ των οποίων ήταν μαθητές και ένας καθηγητής. Έχουμε 13 τραυματίες, 6 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και 3 σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Μουσταφά Τσιφτσί.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε πως ο δράστης θαύμαζε τον μακελάρη Έλιοτ Ρότζερ που οδήγησε στον θάνατο 9 ανθρώπους για να πάρει εκδίκηση για τις γυναίκες που τον πρόδωσαν.

Ο έφηβος δράστης, αφού σκότωσε τα θύματά του στη συνέχεια πέθανε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Το όπλο που χρησιμοποίησε, φέρεται πως το άρπαξε από τον πατέρα του που ήταν αστυνομικός επιθεωρητής. Ο άνδρας συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση.

Βίντεο του 14χρονου δράστη λίγο πριν τη φονική επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία, το τράβηξαν οι συμμαθητές του

Νέο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φέρεται να απεικονίζει τον 14χρονο δράστη, Ισά Αράς Μερσίνλι.

New footage has emerged of the attacker, İsa Aras Mersinli, who shot and killed 9 people and injured 13 in Kahramanmaraş today.



The video was reportedly recorded by classmates shortly before the attack.



The attacker died by suicide. pic.twitter.com/0OSXjrFrYD — Visegrád 24 (@visegrad24) April 15, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο καταγράφηκε από συμμαθητές του λίγο πριν από τη φονική επίθεση στην επαρχία Καχραμάνμαρας.

Στο υλικό, ο ανήλικος εμφανίζεται να περπατά ρυθμικά στο σχολείο, σαν να χορεύει.

Είχε πρότυπο τον μακελάρη της Καλιφόρνιας Έλιοτ Ρότζερ

Ο έφηβος αμέσως μετά την επίθεση, αυτοκτόνησε. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική αστυνομία, ο ανήλικος είχε αποτίσει φόρο τιμής στον δράστη μισογυνικής σφαγής στις ΗΠΑ.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, που διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014», σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γενική διεύθυνση της τουρκικής αστυνομίας.

Ο Έλιοτ Ρότζερ διέπραξε σφαγή στο Ίσλα Βίστα, στην Καλιφόρνια, το 2014. Ο νεαρός είχε σκοτώσει έξι ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη στη Σάντα Μπάρμπαρα, προτού αυτοκτονήσει. Εξηγούσε σε βίντεο που μαγνητοσκόπησε πριν από το μακελειό πως θα διέπραττε την επίθεση εν είδει «τιμωρίας» γυναικών που τον απέρριψαν.

«Υλικό πληροφορικής που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες στην κατοικία του δράστη και στο όχημα του πατέρα του (…) αναλύεται αυτή τη στιγμή» και «σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, δεν διαπιστώνεται καμιά σχέση με τρομοκρατία, πρόκειται κατά τα φαινόμενα για μεμονωμένο περιστατικό», σύμφωνα με την τουρκική αστυνομία.

«Μαθητής έφθασε στο σχολείο με όπλα, κατά τα φαινόμενα του πατέρα του, στη σάκα πλάτης του», κατόπιν «μπήκε σε δυο αίθουσες κι άρχισε να ρίχνει αδιακρίτως», είπε ο Ουνλιέρ, την επομένη παρόμοιας ενέργειας, με 16 τραυματίες, σε λύκειο κάπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά από εκεί.

Αυτού του είδους τα βίαια επεισόδια είναι γενικά σπάνια στην Τουρκία, παρότι σύμφωνα με εκτιμήσεις τουρκικού ιδρύματος κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες όπλα στη χώρα – τα περισσότερα αδήλωτα και παράνομα.