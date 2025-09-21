Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος – «Είναι επείγον να υπάρξει κατάπαυση του πυρός»

Μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία, και η Πορτογαλία αναγνωρίζει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας της Ιβηρικής, Πάουλο Ρανζέλ, το βράδυ της Κυριακής (21.09.2025).

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, «η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους αποτελεί την υλοποίηση μίας θεμελιώδους και σταθερής γραμμής της πορτογαλικής εξωτερικής πολιτικής».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από την έδρα της μόνιμης αντιπροσωπείας της Πορτογαλίας στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πάουλο Ρανζέλ τόνισε ότι η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως «τη μόνη οδό για μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη» και υπογράμμισε ότι «είναι επείγον να υπάρξει κατάπαυση του πυρός».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να έχει καμία μορφή ελέγχου στη Γάζα ή εκτός αυτής» και ζήτησε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Ρανζέλ επισήμανε ακόμη ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «δεν σβήνει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα» και καταδίκασε την πείνα, την καταστροφή και την «επέκταση των ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη».

Η Πορτογαλία εντάσσεται έτσι στις χώρες που ανακοίνωσαν αναγνώριση της Παλαιστίνης παράλληλα με τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία.