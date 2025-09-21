Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος – «Η Χαμάς δεν έχει κανένα μέλλον, ούτε σε κυβέρνηση ούτε στην ασφάλεια» λέει ο Κιρ Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε επίσημα το μεσημέρι της Κυριακής (21.09.2025) με βίντεο στο X την επίσημη αναγνώριση από Βρετανία του Παλαιστινιακού κράτους.

«Σήμερα, με σκοπό να αναζωπυρωθεί η ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, καθώς και η προοπτική μιας λύσης δύο κρατών, η Βρετανία αναγνωρίζει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος», έγραψε ο Κιρ Στάρμερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ανακοίνωσε στο X ότι ο Καναδάς αναγνώρισε επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης, ακολουθούμενος από την Αυστραλία.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο έξι λεπτών, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους αποτελεί μήνυμα προς Ισραηλινούς και Παλαιστινίους πως «υπάρχει προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον».

«Αυτή η λύση δεν είναι ανταμοιβή για τη Χαμάς, γιατί σημαίνει ότι η Χαμάς δεν έχει μέλλον – καμία θέση στην κυβέρνηση, καμία θέση στην ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ «να άρει τους απαράδεκτους περιορισμούς στα σύνορα, να τερματίσει αυτές τις σκληρές τακτικές και να επιτρέψει την απρόσκοπτη διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας».

«Με τις ενέργειες της Χαμάς, την κλιμάκωση από την ισραηλινή πλευρά και την επιτάχυνση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη, η ελπίδα για λύση δύο κρατών εξασθενεί. Δεν μπορούμε, όμως, να αφήσουμε αυτό το φως να σβήσει», τόνισε ο Στάρμερ.

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Γι’ αυτό χτίζουμε συναίνεση με ηγέτες της περιοχής και πέρα από αυτήν, γύρω από το πλαίσιο ειρήνης που προτείνουμε».

Διπλωματική καμπή στο πλαίσιο της G7

Με αυτή την απόφαση, το Λονδίνο γίνεται το δεύτερο μέλος της G7 που κάνει αυτό το συμβολικό βήμα. Η Γαλλία αναμένεται να ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες, αξιοποιώντας το πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε ήδη εκτιμήσει τον Ιούλιο ότι η επέκταση των ισραηλινών εποικισμών και η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα καθιστούσαν «μη βιώσιμη» την αναμονή μιας διαπραγματευμένης λύσης. Στο Παρίσι, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει: «Πιστή στη διαχρονική της δέσμευση για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η Γαλλία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.»

Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος είχε προσθέσει ότι αυτή η αναγνώριση θα πρέπει να συνοδευτεί από τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Η Ουάσιγκτον κόντρα στο ρεύμα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντίθετα, αντιτίθενται κατηγορηματικά σε αυτή την πρωτοβουλία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα τη διαφωνία του με τον Κιρ Στάρμερ, τονίζοντας ωστόσο ότι οι διαφορές τους παραμένουν «σπάνιες». Επισήμανε μάλιστα μία βασική προτεραιότητα: την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι δεν έχει «κανένα σχέδιο» αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους, επικαλούμενος την «έλλειψη λειτουργικής κυβέρνησης» στην περιοχή.

Οι επικρίσεις του Ισραήλ

Αν και η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αντιδράσει επίσημα στην απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ήδη καταδικάσει το ενδεχόμενο τέτοιων αναγνωρίσεων.

Σε επιστολή του προς τον Εμανουέλ Μακρόν τον περασμένο μήνα, κατηγόρησε τη Γαλλία ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού» και ότι «ανταμείβει την τρομοκρατία της Χαμάς». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε επίσης τον Αυστραλό ομόλογό του Άντονι Αλμπανέζε ότι «πρόδωσε το Ισραήλ» και «εγκατέλειψε» την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας, μετά την απόφαση της Καμπέρας να ενταχθεί στο στρατόπεδο των χωρών που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος.