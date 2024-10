Κάιρο: Άνοιξε το «φαραωνικό» μουσείο της Αιγύπτου – Εντυπωσιάζουν τα χιλιάδες εκθέματα

Άνοιξε τις πύλες του στο Κάιρο το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο. Θα περιλαμβάνει περισσότερα από 100.000 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων θησαυρών από τον τάφο του θρυλικού φαραώ Τουταγχαμών.

Το πολυαναμενόμενο μουσείο στο Κάιρο φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συλλογή αιγυπτιακών αρχαιοτήτων στον κόσμο.

Η κατασκευή του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου διήρκησε για περισσότερα από 20 χρόνια και η έκτασή του φτάνει τα 120 στρέμματα.

Βρίσκεται κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας και περιλαμβάνει περισσότερα από 100.000 εκθέματα, συμπεριλαμβανομένων θησαυρών από τον τάφο του αρχαίου βασιλιά Τουταγχαμών.

Η ανεκτίμητη συλλογή του αγοριού – φαραώ δεν έχει ακόμη εκτεθεί, αλλά οι επισκέπτες μπορούν τώρα να δουν αντικείμενα που ποικίλλουν από φαραωνικά αγάλματα μέχρι σαρκοφάγους και μουμιοποιημένα σώματα.

The Grand Egyptian Museum Authority starts trial operations of its Main Galleries, today October 16th, 2024, offering visitors an exclusive preview of twelve meticulously curated exhibition halls.



The Grand Egyptian Museum’s (GEM) Main Galleries take guests on an extraordinary… pic.twitter.com/eUX0hAV6uz