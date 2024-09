Κακοκαιρία «Boris»: Τουλάχιστον 16 οι νεκροί από τις πλημμύρες σε Τσεχία, Πολωνία και Αυστρία

Ο απολογισμός των νεκρών από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες της κακοκαιρίας «Boris» στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη ανέρχεται τουλάχιστον στους 16, με αρκετούς ανθρώπους ακόμη να αγνοούνται.

Καταστροφικές πλημμύρες σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης έχουν αφήσει πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους, ιδιαίτερα στην Τσεχία, την Πολωνία και την Αυστρία. Οι αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (16.09.2024) ότι τρεις Αυστριακοί έχασαν τη ζωή τους λόγω της καταιγίδας «Boris», που έφερε καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Δύο από τα θύματα πέθαναν αφού τα σπίτια τους πλημμύρισαν, ενώ ένας πυροσβέστης πέθανε το περασμένο Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια των προσπαθειών διάσωσης.

Περίπου 13 πόλεις στην περιοχή της Κάτω Αυστρίας εξακολουθούσαν να είναι αποκομμένες το πρωί της Δευτέρας, μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ORF.

Το νερό έχει σπάσει 12 φράγματα στην Αυστρία, ενώ 12.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα και 23 πόλεις είναι χωρίς πόσιμο νερό.

Dam bursts in Poland, forcing partial evacuation of Paczków city.



Historical floods sweep central Europe, claiming at least 15 lives across Czech Republic, Austria, and Poland.



#PolandFloods #CentralEurope #Floods pic.twitter.com/kstrPAL8sf — Facts Prime (@factsprime35) September 16, 2024

Περίπου 800 άνθρωποι διασώθηκαν με ελικόπτερο τις τελευταίες ώρες στην Κάτω Αυστρία, τη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη ομοσπονδιακή πολιτεία.

Πυροσβέστες, καθώς και 300 στρατιώτες και 13 ελικόπτερα, εργάζονται για τη διάσωση των εγκλωβισμένων και την ενίσχυση των φραγμάτων. Οι βροχές προβλέπεται να συνεχιστούν μέχρι αύριο Τρίτη.

Rescue teams used helicopters to lift people from the waters in the Czech town of Jesenik as torrential rains lashed central Europe, prompting mass evacuations in areas where floods reached extreme levels



Follow us on Odysee: https://t.co/0OlfIvPDLq pic.twitter.com/rwjoNbSKj9 — DELUH 🇨🇭ヽ༼ ͠° ͟ ͜ʖ ͡° ༽ノ🇷🇺 (@DON_GambleFi) September 16, 2024

Περισσότεροι από 10.000 εργαζόμενοι στην αρωγή είχαν εκκενώσει 1.100 σπίτια στην περιοχή, είπε η κυβερνήτης της Κάτω Αυστρίας, Johanna Mikl-Leitner. Και συμπλήρωσε ότι πολλοί άνθρωποι εκεί αντιμετώπιζαν «πιθανώς τις πιο δύσκολες ώρες της ζωής τους».

Στην Τσεχία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος πνίγηκε στον ποταμό Krasovka στα βορειοδυτικά της χώρας λόγω των πλημμυρών που έφερε η καταιγίδα. Επτά εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε η αστυνομία τη Δευτέρα.

Το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για πλημμύρες έχει κηρυχθεί σε δεκάδες πόλεις.

Πολλοί μεγάλοι δρόμοι έχουν κλείσει, ειδικά στις περιοχές Μοραβίας – Σιλεσίας και Όλομουτς στα βορειοανατολικά, συμπεριλαμβανομένου τμήματος ενός αυτοκινητόδρομου κοντά στην Οστράβα, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα.

🇵🇱 Torrential rain from Storm Boris has swelled rivers across central and eastern Europe. After a dam burst in Poland, the town of Stronie Slaskie was flooded, people were evacuated by helicopters. Major floods also in Austria, the Czech Republic and Romania. Hundreds of… pic.twitter.com/xGNx6sdkIQ — SputnikSpreader (@VasBroughtToX) September 16, 2024

Η πόλη Litovel, η οποία διασχίζει τον ποταμό Morava, είναι κατά 80% «υποβρύχια», είπε ο δήμαρχος Βίκτορ Κοχούτ: «Είμαστε αποκομμένοι από τον κόσμο, αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να μπει ή να βγει εδώ, μόνο πυροσβέστες, γιατί κάπου το νερό είναι ήδη πάνω από ένα μέτρο ύψος».

Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί στη χώρα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια είναι χωρίς ρεύμα.

Ο Τσέχος πρωθυπουργός, Πετρ Φιάλα, προέτρεψε τον κόσμο να «ακολουθήσει τις οδηγίες των δημάρχων και των πυροσβεστών». Από το απόγευμα της Κυριακής, είπε, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν αντιμετωπίσει 7.884 περιστατικά και 119.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα.

Ο αριθμός των θυμάτων στην Πολωνία αυξήθηκε σε έξι, αφού ένας χειρουργός που επέστρεφε από το νοσοκομείο πνίγηκε στη νοτιοδυτική πόλη Nysa και τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις νότιες πόλεις Bielsko – Biała και Lądek-Zdrój, δήλωσαν οι πυροσβέστες.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να επιταχύνει την οικονομική και άλλη υποστήριξη στα θύματα, ενώ ο ομόλογός του στην Ουγγαρία, Βίκτορ Όρμπαν, ακύρωσε όλες τις διεθνείς εμφανίσεις.

🚨BREAKING NEWS



The flood disaster in Ladek-Zdroj, Poland, is considered the worst disaster in 100 years.



pic.twitter.com/SA90N00Orr — Europe Invasion (@EuropeInvasionn) September 16, 2024

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκκενωθεί από τα σπίτια τους σε μια περιοχή της Αυστρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας καθώς η καταιγίδα Boris εξαπέλυσε αυτό που ένας δήμαρχος περιέγραψε ως «καταστροφή επικών διαστάσεων».

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία το Σαββατοκύριακο, καθώς και ένας στην Πολωνία και ένας πυροσβέστης στην Αυστρία. Η βροχή αναμενόταν να υποχωρήσει τη Δευτέρα. Μετά την υπερχείλιση ποταμών, αρκετές μεγάλες πόλεις προετοιμάζονται για δυνητικά καταστροφικές πλημμύρες.

Στη Σλομπόζια Κονάτσι, είναι αδύνατον να εκτιμηθεί επί του παρόντος το εύρος της καταστροφής, σύμφωνα με τον δήμαρχο Εμίλ Ντραγκόμιρ, που απάντησε σε σχετική ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ απηύθυνε έκκληση για δωρεές προς όφελος δεκάδων παιδιών που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, χαρακτήρισε «δραματικές» εικόνες από τις πλημμυρισμένες περιοχές στην Αυστρία , την Τσεχία, τη Ρουμανία και την Πολωνία και είπε ότι η Γερμανία είναι «βαθιά λυπημένη για τους νεκρούς και τους αγνοούμενους» και είναι έτοιμη να βοηθήσει.

Η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, η Βουδαπέστη, αγωνιζόταν να προετοιμαστεί για καταστροφικές πλημμύρες καθώς ανέβαινε ο Δούναβης, όπως και η πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. Ο Αυστριακός καγκελάριος, Καρλ Νεχάμερ, δήλωσε ότι η κατάσταση «συνεχίζει να επιδεινώνεται», ιδιαίτερα στην Κάτω Αυστρία, η οποία έχει κηρυχθεί σε περιοχή καταστροφής.

«Οι βροχοπτώσεις ήταν τόσο ισχυρές που οι βροχομετρικοί χάρτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν έντονα χρώματα για να δείξουν τις σφοδρότερες βροχές, ξέμειναν από αποχρώσεις και χρησιμοποιούσαν το λευκό», σχολίασε η Χάνα Κλόκε, μια καθηγήτρια υδρολογίας του βρετανικού πανεπιστημίου του Ρίντινγκ.

Πριν από αυτήν την καταιγίδα, «η κεντρική και ανατολική Ευρώπη είχαν γνωρίσει ένα αποπνικτικό καλοκαίρι, με συνθήκες ξηρασίας σε πολλές περιοχές», επισήμανε η ίδια, κάνοντας λόγο για ένα είδος καταστάσεων «ολοένα και συχνότερων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής».

Πηγή φωτογραφιών: Reuters