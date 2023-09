Ακόμα και διπλάσιος αναμένεται να είναι ο απολογισμός των νεκρών μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel στη Λιβύη. Αυτό δήλωσε σήμερα υπουργός των αρχών της ανατολικής Λιβύης, επιβεβαιώνοντας ότι οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 5.300.

“Η θάλασσα ξεβράζει συνεχώς δεκάδες πτώματα”, επεσήμανε ο Χίσεμ Αμπού Σκιουάτ υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας των αρχών της ανατολικής Λιβύης μιλώντας στο Reuters, ενώ πρόσθεσε ότι η ανοικοδόμηση μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας θα κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια και ζήτησε την παροχή διεθνούς βοήθειας, καθώς η χώρα δεν διαθέτει την εμπειρία για να αντιμετωπίσει την καταστροφή.

Στο μεταξύ ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στη Λιβύη ανακοίνωσε σήμερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Ντέρνα, την πόλη που επηρεάστηκε περισσότερο από την καταιγίδα Daniel.

Παράλληλα 6.085 άνθρωποι είναι γνωστό ότι έχουν εκτοπιστεί σε άλλες πληγείσες περιοχές, περιλαμβανομένης της Βεγγάζης, με τον αριθμό των νεκρών να παραμένει ανεπιβεβαίωτος.

“Ο ΔΟΜ και οι συνεργάτες του στέλνουν αμέσως προϊόντα πρώτης ανάγκης πλην τροφίμων, φάρμακα, εξοπλισμό έρευνας και διάσωσης καθώς και προσωπικό στις πληγείσες περιοχές”, τόνισε.

