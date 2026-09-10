Πολωνία: Αναμένει ρωσικά πλήγματα στα συνοριακά της σημεία διέλευσης με την Ουκρανία

Τον φόβο του εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ αφότου ρωσικά drones έπληξαν ένα σημείο διέλευσης μεταξύ Ουκρανίας και Μολδαβίας στη νότια περιοχή της Οδησσού, προκαλώντας την Τετάρτη (09.09.2026) τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Η Πολωνία απέτρεψε μια απειλή σε ένα από τα συνοριακά σημεία διέλευσης με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας και αναμένει ότι τα σημεία διέλευσης της θα στοχοθετηθούν καθώς η Μόσχα πλήττει εμπορικούς δρόμους για να αποδυναμώσει οικονομικά το Κίεβο, δήλωσε την Πέμπτη (10.09.2026) ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

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«Την περασμένη νύχτα χάρη στη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών μας και των αντίστοιχων ουκρανικών υπηρεσιών, απετράπη μία άμεση απειλή σε ένα από τα συνοριακά σημεία διέλευσης» δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας Μπρατισλάβα.

«Όπως ξέρετε, η Ρωσία ήδη προσφεύγει σε προκλητικές επιθέσεις σε συνοριακά σημεία διέλευσης, για παράδειγμα στη Μολδαβία. Αναμένουμε παρόμοιες ενέργειες στοχοθέτησης συνοριακών σημείων διέλευσης με την Ουκρανία σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας».

Η Ρωσία δεν σχολίασε άμεσα τις δηλώσεις Τουσκ.

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Ο Τουσκ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τις χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ να προετοιμασθούν για ενδεχόμενες προκλήσεις εκ μέρους της Ρωσίας, η οποία εισέβαλε στην γείτονα της Ουκρανία το 2022 και συνεχίσει έκτοτε τον πόλεμο.

Δήλωσε επίσης ότι είχε λάβει «μια αρκετά ακριβή αναφορά απευθείας από τη CIA σχετικά με πιθανά γεγονότα τους επόμενους μήνες — η οποία συνάδει με όσα λέω και για τα οποία προειδοποιώ εδώ και μήνες». «Πρέπει να προβλέψουμε διάφορα σενάρια· τόσο η Πολωνία όσο και ολόκληρη η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένες για διαφορετικές πιθανότητες όσον αφορά την κατάσταση, όχι μόνο στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο αλλά και κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της ΕΕ».