Τραγωδία στο Kονγκό: 24 μαθητές πέθαναν σε φωτιά που έκαψε τα σχολεία τους – Βίντεο και φωτογραφίες

Tουλάχιστον 24 μαθητές στο Κονγκό βρήκαν τραγικό θάνατο σε φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη (10.09.2026) στην ελεγχόμενη από αντάρτες πόλη Μπουκάβου στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η φωτιά κατέστρεψε δύο σχολεία και έκαψε περίπου 300 ξύλινα σπίτια, δήλωσε αξιωματούχος των ανταρτών του Κονγκό στο Reuters.

Μεταξύ των θυμάτων είναι 19 κορίτσια και πέντε αγόρια, δήλωσε ο Ντούνια Μασουμπούκο Μπουένγκε, αντικυβερνήτης της επαρχίας Νότιου Κίβου, όπου βρίσκεται το Μπουκάβου, ο οποίος διορίστηκε από το ένοπλο κίνημα M23, που υποστηρίζεται από τον στρατό της γειτονικής Ρουάντας.

Οι αντάρτες κατέλαβαν το Μπουκάβου κατά τη διάρκεια μίας αστραπιαίας προέλασης σε όλη την ανατολική περιοχή του Κονγκό στις αρχές του περασμένου έτους.

Ο Μπουένγκε τόνισε ότι 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά και διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια αυτής.

Η φωτιά είχε σβήσει μέχρι το απόγευμα, αλλά λευκός καπνός εξακολουθούσε να ανεβαίνει από σωρούς ερειπίων, δήλωσε μάρτυρας του Reuters.