Τραγωδία στο Kονγκό: 24 μαθητές πέθαναν σε φωτιά που έκαψε τα σχολεία τους – Βίντεο και φωτογραφίες

Tουλάχιστον 24 μαθητές στο Κονγκό βρήκαν τραγικό θάνατο σε φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη (10.09.2026) στην ελεγχόμενη από αντάρτες πόλη Μπουκάβου στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
Η φωτιά κατέστρεψε δύο σχολεία και έκαψε περίπου 300 ξύλινα σπίτια, δήλωσε αξιωματούχος των ανταρτών του Κονγκό στο Reuters.
Μεταξύ των θυμάτων είναι 19 κορίτσια και πέντε αγόρια, δήλωσε ο Ντούνια Μασουμπούκο Μπουένγκε, αντικυβερνήτης της επαρχίας Νότιου Κίβου, όπου βρίσκεται το Μπουκάβου, ο οποίος διορίστηκε από το ένοπλο κίνημα M23, που υποστηρίζεται από τον στρατό της γειτονικής Ρουάντας.
Οι αντάρτες κατέλαβαν το Μπουκάβου κατά τη διάρκεια μίας αστραπιαίας προέλασης σε όλη την ανατολική περιοχή του Κονγκό στις αρχές του περασμένου έτους.
Ο Μπουένγκε τόνισε ότι 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά και διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια αυτής.
Η φωτιά είχε σβήσει μέχρι το απόγευμα, αλλά λευκός καπνός εξακολουθούσε να ανεβαίνει από σωρούς ερειπίων, δήλωσε μάρτυρας του Reuters.
Ο τελικός αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, δήλωσαν κάτοικοι και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.
Ένας αυτόπτης μάρτυρας στο σημείο δήλωσε στο Reuters ότι βοήθησε στη μεταφορά 17 σορών ανδρών και παιδιών σε ασθενοφόρο.
Un drame meurtrier s’est produit ce jeudi dans l’est de la République démocratique du Congo : à Kasheke et Bukavu, des incendies ont fait au moins 15 morts, principalement des élèves, et plusieurs blessés. Les circonstances exactes restent encore à clarifier. pic.twitter.com/UQUpji9B0d— Israël Mutombo (@IsralMutombo11) September 10, 2026
Ένα τοπικό κέντρο υγείας δήλωσε ότι παρέλαβε 10 σορούς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά. Ένα άλλο νοσοκομείο δήλωσε ότι δέχθηκε περισσότερους από 50 μαθητές, 14 εκ των οποίων πέθαναν.
Τοπικές και υγειονομικές πηγές τόνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον 14 μαθητές σκοτώθηκαν σε ποδοπάτημα μετά την πυρκαγιά.
Σήμερα το πρωί, γύρω στις 9:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), πυρκαγιά «τα αίτια της οποίας είναι άγνωστα» ξέσπασε κοντά σε ένα σχολείο στην περιοχή Μπαγκίρα, που βρίσκεται στα βόρεια προάστια του Μπουκάβου «ενώ τα παιδιά ήταν στην τάξη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πατρίς Μπουντούγκε, επικεφαλής της συνοικίας Μπαγκίρα.
«Ακολούθησε μεγάλη αναταραχή και οι μαθητές άρχισαν να τρέχουν με αποτέλεσμα να ποδοπατούν ο ένας τον άλλον ή να αναζητούν μια επικίνδυνη οδό διαφυγής. Πολλοί λιποθύμησαν και άλλοι έχασαν τις αισθήσεις τους», είπε.
💔🔥🤦🏽♂️ Un incendie dévastateur a ravagé des maisons et une école dans la commune de Kadutu, à #Bukavu, faisant plus de 30 enfants écoliers décédés et laissant plusieurs autres dans un état critique. Ces incendies répétitifs en République Démocratique du Congo ont coûté la vie à… https://t.co/haBRB3tmfw pic.twitter.com/4gkMrskERx— Gloire Murhigisi 🇨🇩 (@gloiremurhigisi) September 10, 2026
Σύμφωνα με τον «προσωρινό ακόμα» απολογισμό, περισσότερα από 500 σπίτια κάηκαν και οι νεκροί ανέρχονται σε 27, δήλωσε.
Το Μπουκάβου ελέγχεται από τους αντάρτες της M23 που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα από τότε που η οργάνωση εξαπέλυσε μια αστραπιαία επίθεση στο ανατολικό Κονγκό πέρυσι.