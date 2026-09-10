Ο Τζορτζ Μπους εκθέτει έργα του εμπνευσμένα από την 11η Σεπτεμβρίου

Είκοσι πέντε χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ο Τζορτζ Μπους επιστρέφει σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής και της προεδρίας του μέσα από την τέχνη. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσιάζει στο Ντάλας 16 έργα ζωγραφικής, εμπνευσμένα από όσα έζησε εκείνες τις ημέρες και από την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε περίπου 3.000 ανθρώπους.

Η τέχνη γίνεται για τον Τζορτζ Μπους ένας τρόπος να αποτυπώσει εικόνες που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη του. Η έκθεση με τίτλο «Θυμόμαστε την 11η Σεπτεμβρίου», που φιλοξενείται στο προεδρικό μουσείο του, ξεκινά με έναν πίνακα της Νέας Υόρκης μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων, με το νότιο Μανχάταν να έχει καλυφθεί από πυκνό γκρίζο καπνό.

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Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα της έκθεσης, ο πρώην πρόεδρος «επανέρχεται σε αυτήν την αποφασιστικής σημασίας καμπή της αμερικανικής ιστορίας, ζωγραφίζοντας τα σύμβολα, τους ανθρώπους και τις χειρονομίες αγάπης» που σημάδεψαν εκείνη την περίοδο.

Τα 16 έργα παρουσιάζουν γεγονότα και προσωπικές στιγμές από τις ώρες και τις ημέρες που ακολούθησαν τις επιθέσεις. Στους μισούς πίνακες εμφανίζεται ο ίδιος ο Μπους, σε ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές εκείνων των ημερών.

Σε έναν πίνακα αποτυπώνεται η στιγμή που πληροφορείται ότι ένα δεύτερο αεροσκάφος έπεσε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Σε άλλους εμφανίζεται να παρηγορεί μια μητέρα που πενθεί, να βρίσκεται μαζί με πυροσβέστες της Νέας Υόρκης, να μιλά στον καθεδρικό της Ουάσιγκτον και να κρατά το χέρι του πατέρα του, πρώην προέδρου Τζορτζ Μπους.

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Έντονη παρουσία στα έργα έχει και η αμερικανική σημαία. Στον πρώτο πίνακα, με το Μανχάταν την ώρα της επίθεσης, μόλις που διακρίνεται, ενώ σε άλλα έργα εμφανίζεται στο Πεντάγωνο ή στα χέρια διασωστών. Ανάμεσα στους πίνακες ξεχωρίζουν και δύο έργα αφιερωμένα στους πυροσβέστες, με διαφορετικές αποχρώσεις και τεχνοτροπία.

In commemoration of the 25th anniversary of Sept. 11, the George W. Bush Presidential Museum is featuring a new collection of 16 paintings by President Bush titled Remembering 9/11 and a limited-time display of artifacts such as the official speech cards used by President Bush,… pic.twitter.com/CIsdu6mh6J — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) September 9, 2026

«Αυτές είναι οι στιγμές που ο πρόεδρος Μπους επέλεξε να ζωγραφίσει, επειδή τις θυμάται ζωηρά – όχι από φόβο, αλλά από αποφασιστικότητα, όχι από απελπισία, αλλά από το ένστικτο των απλών Αμερικανών να ενωθούν και να αλληλοστηριχθούν», επεξηγείται στο κείμενο της έκθεσης.

Η 17χρονη Άννα Κάθριν Ντουπλάντις από την Τζόρτζια, η οποία δεν είχε ακόμη γεννηθεί όταν έγιναν οι επιθέσεις, δηλώνει ότι εκτιμά την «ακατέργαστη πινελιά» του πρώην προέδρου, η οποία δεν είναι «άκαμπτη». “Δεν πρόκειται για ρεαλιστική απεικόνιση. Μεταφέρει τα συναισθήματα που νιώθει και καταφέρνει να τα μεταδώσει μερικές φορές καλύτερα από αυτό που εμείς, σχεδόν, βλέπουμε σαν ταινία», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Τζορτζ Ου. Μπους, που έκλεισε τα 80 χρόνια του τον Ιούλιο, είχε γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ μόλις οκτώ μήνες πριν από την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Άρχισε να ασχολείται με τη ζωγραφική το 2012, τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, έχοντας ως έμπνευση ένα δοκίμιο του Ουίνστον Τσόρτσιλ για τη ζωγραφική. Σήμερα ζει στο Ντάλας, ενώ προηγούμενες εκθέσεις του ήταν αφιερωμένες σε βετεράνους του αμερικανικού στρατού και σε μετανάστες.

Στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 σκοτώθηκαν 2.977 άνθρωποι. Μέλη της Αλ Κάιντα κατέλαβαν τέσσερα επιβατικά αεροσκάφη. Δύο έπεσαν στους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη και ένα στο Πεντάγωνο, ενώ το τέταρτο συνετρίβη στην Πενσιλβάνια, όταν επιβάτες προσπάθησαν να σταματήσουν τους αεροπειρατές.