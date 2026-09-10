Κόσμος

Βρετανία: Δύο συλλήψεις υπόπτων για συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν

Από την αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου ως ύποπτοι για παραβιάσεις του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας
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Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου / iStock
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Βρετανίας για δύο άτομα ύποπτα για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι μια 42χρονη γυναίκα και ένας 60χρονος άνδρας συνελήφθησαν την Τετάρτη (09.09.2026) με την υποψία ότι παρείχαν βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Τα δύο άτομα συνελήφθησαν στο Λονδίνο στο πλαίσιο έρευνας για υποτιθέμενα αδικήματα βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας που συνδέονται με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (10.09.2026) η βρετανική αστυνομία. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση μέχρι μια ορισθείσα ημερομηνία στα τέλη Οκτωβρίου.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η έρευνα «δεν συνδέεται με κανένα από τα περιστατικά ή τις επιθέσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα φέτος και είχαν ως στόχο διάφορους χώρους και κτίρια που συνδέονται με τις εβραϊκές και ιρανικές κοινότητες σε όλο το Λονδίνο».

Μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, σημειώθηκε σειρά περιστατικών που είχαν ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου ή χώρους που συνδέονται με το Ιράν, η οποία ξεκίνησε με εμπρηστική επίθεση εναντίον ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας στο Λονδίνο.

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