Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: H μεγάλη χιονοθύελλα άφησε χωρίς ρεύμα 900.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Ακυρώθηκαν 15.000 πτήσεις

Η πολική κακοκαιρία εξακολουθεί να κρατά «αιχμάλωτες» τις ΗΠΑ. Μία μεγάλη χιονοθύελλα κατευθύνεται προς τις βορειοανατολικές πολιτείες, αφού έπληξε προηγουμένως πολλές στα κεντρικά και τα νότια, αφήνοντας χωρίς ηλεκτροδότηση εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα καταγράφονται και μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

Η «λευκή» κακοκαιρία με μία τεράστια χιονοθύελλα, που από ορισμένους μετεωρολόγους θεωρείται μία από τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών, συνοδεύεται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, σφοδρές χιονοπτώσεις και σχηματισμό πάγου, με δυνητικά «καταστροφικές» συνέπειες, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS).

«Τα επακόλουθα του χιονιού και του παγετού θα γίνονται αισθητά μέχρι την επόμενη εβδομάδα» και οι συνθήκες σε ορισμένες περιοχές θα είναι επικίνδυνες, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς, προειδοποίησε η NWS.

Περίπου 900.000 κατοικίες και επιχειρήσεις είχαν μείνει χωρίς ρεύμα την Κυριακή το απόγευμα (στις 19.00 ώρα Ελλάδας), κυρίως στις νότιες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us.

Το μέτωπο κατευθύνεται τώρα προς τα βορειοανατολικά, με χιονοπτώσεις στις μεγάλες πόλεις κοντά στις ακτές του Ατλαντικού.

Ένα στρώμα χιονιού αρκετών εκατοστών κάλυπτε τα πεζοδρόμια και τους δρόμους της Ουάσινγκτον, όπου κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

NYC Mayor Mamdani clears snow with a shovel amid a major snowstorm #Winter_storm #USA https://t.co/nqHCHKIfhS pic.twitter.com/Wn4v3PxG3U

Heavy snow, sleet and freezing rain are slamming large parts of the U.S. as the dangerously cold weather causes major power outages and… — World News (@ferozwala) January 25, 2026

Τουλάχιστον 20 Πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενόψει της άφιξης της χιονοθύελλας.

Ντόναλντ Τραμπ: «Μείνετε ασφαλείς, κρατηθείτε ζεστοί!»

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και θα είμαστε σε επαφή με όλες τις Πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της θύελλες. Μείνετε ασφαλείς, κρατηθείτε ζεστοί!» προέτρεψε τους πολίτες ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Το Σάββατο (24.01.2026), ο Τραμπ χαρακτήρισε την καταιγίδα «ιστορική» και ενέκρινε να κηρυχθούν σε κατάσταση ομοσπονδιακής έκτακτης ανάγκης λόγω καταστροφής οι πολιτείες Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Αρκάνσας, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια.

Πολλά μεγάλα αεροδρόμια όπως αυτά της Ουάσινγκτον, της Φιλαδέλφειας και της Νέας Υόρκης έχουν ουσιαστικά διακόψει τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, μέσα στο Σαββατοκύριακο (24 – 25.01.2026) ακυρώθηκαν περίπου 15.000 πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ και χιλιάδες άλλες καταγράφουν καθυστερήσεις.

Μνήμες 2021 στο Τέξας

Στο Χιούστον του Τέξας, που ακόμη θυμάται τη σφοδρή χειμερινή καταιγίδα του 2021, όταν εκατομμύρια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, τα χειρότερα φαίνεται ότι αποφεύχθηκαν, όμως οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή. «Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε», εξήγησε ο δήμαρχος, Τζον Γουίτμιρ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, καθώς απόψε η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από το μηδέν και θα σχηματιστεί πάγος. Τα σχολεία της πόλης θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα (26.01.2026).

Οι αρχές προειδοποιούν εξάλλου ότι το κρύο θα συνεχιστεί καθ’ όλη την εβδομάδα και σε ορισμένες περιοχές των κεντρικών ΗΠΑ τα θερμόμετρα μπορεί να δείξουν ακόμη και -45°C.

A snowstorm is hitting Manhattan, New York, USA right now! Stay safe. Video by Harris Ali. pic.twitter.com/4KhR5wRv5k — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 25, 2026

Οι πολιτείες Τενεσί, Τέξας, Μισισίπι και Λουιζιάνα στο νότο έχουν το μεγαλύτερο αριθμό αριθμό νοικοκυριών και εμπορικών καταστημάτων που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό, με περισσότερους από 100.000 σε καθεμιά, αφού η καταιγίδα έφερε χιόνι και παγωμένη βροχή στην περιοχή, έγινε γνωστό από τον ιστότοπο PowerOutage.com που παρακολουθεί και καταγράφει τις βλάβες αυτές.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, χιόνι, χαλάζι, παγωμένη βροχή και επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες θα σαρώσουν και την ερχόμενη εβδομάδα τα ανατολικά 2/3 των ΗΠΑ.

A bald eagle has arrived in Minnesota just as the hammer dropped. Snow and cold weather be damned. pic.twitter.com/YlDAvHLSVv — Kim “Katie” USA (@KimKatieUSA) January 23, 2026

Μετεωρολόγοι προβλέπουν χαμηλές θερμοκρασίες ρεκόρ και επικίνδυνα παγωμένους ανέμους τη Δευτέρα, στην περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων.

Περισσότερες από 9.990 πτήσεις, που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή στις ΗΠΑ, έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, ενώ περισσότερες από 4.000 πτήσεις είχαν ακυρωθεί το Σάββατο.

Μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν τους επιβάτες να ενημερώνονται για ενεδεχόμενες αλλαγές και ακυρώσεις πτήσεων.