Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Πάνω από 20 οι νεκροί από το πολικό ψύχος και τη χιονοθύελλα – Εκατομμύρια πολίτες έμειναν χωρίς ρεύμα

Καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από τις ΗΠΑ η οποία έφερε σφοδρή χιονόπτωση και πολικό ψύχος με αποτέλεσμα να πεθάνουν πάνω από 20 άνθρωποι και να μείνουν χωρίς ρεύμα εκατομμύρια πολίτες. Παχιά στρώματα πάγου έχουν καλύψει τους δρόμους ενώ δέντρα έχουν πέσει προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν διάφορες πολιτείες από το χτύπημα της κακοκαιρίας που πλήττει από την Παρασκευή τις ΗΠΑ. Οι αρχές αναφέρουν πως οι εργασίες για την αποκατάσταση του ρεύματος μπορεί να διαρκέσουν ολόκληρες ημέρες, την περίοδο που στις συγκεκριμένες περιοχές καταγράφονται θερμοκρασίες – ρεκόρ.

Περισσότεροι από 15 θάνατοι που σχετίζονται με την καταιγίδα και το κρύο έχουν καταγραφεί σε αρκετές πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Τέξας, η Λουιζιάνα, το Τενεσί, η Πενσιλβάνια και η Νότια Καρολίνα. Ορισμένοι αποδίδονται σε υποθερμία, ενώ άλλοι συνδέονται με εργασίες αποχιονισμού, σύμφωνα με τις αρχές. Αρκετοί ακόμη θάνατοι τελούν υπό διερεύνηση.

Well that’s one way to get around Boston during a blizzard… pic.twitter.com/92VeBeAIzY — Only In Boston (@OnlyInBOS) January 26, 2026

Ο πάγος από την καταιγίδα έχει προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στις νότιες ΗΠΑ, ιδιαίτερα στο Τέξας, τη Λουιζιάνα, το Μισισίπι και το Τενεσί. Την ίδια ώρα, πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ακραίο ψύχος, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει για ημέρες. Το πολικό κρύο καταρρίπτει νέα ημερήσια ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών στις Μεγάλες Πεδιάδες, ενώ αναμένονται και άλλα ρεκόρ στον Νότο και την Ανατολή, καθώς το ψύχος θα επιμείνει τουλάχιστον έως τα μέσα της εβδομάδας.

Οι σοβαρότερες ζημιές στις υποδομές καταγράφηκαν σε εκτεταμένες περιοχές του Νότου, όπου ο πάγος έκανε τους δρόμους ολισθηρούς, έσπασε κλαδιά δέντρων και κατέστρεψε τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Στην χειρότερη θέση βρίσκεται η βόρεια περιοχή του Μισισίπι και το Νάσβιλ του Τενεσί.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, σε εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές είχαν επιστρέψει το ρεύμα. Ωστόσο, πάνω από μισό εκατομμύριο καταναλωτές παρέμεναν στο σκοτάδι, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 190.000 στο Τενεσί, πάνω από 140.000 στο Μισισίπι και πάνω από 100.000 στη Λουιζιάνα.

Οι ισχυροί άνεμοι μπορούν επίσης να οδηγήσουν δέντρα και καλώδια στα όριά τους. Ριπές ανέμου έως και 40 χλμ/ώρα είναι πιθανές σε περιοχές της Νοτιοανατολικής χώρας.

Τη Δευτέρα, χιόνι κάλυπτε λίγο πάνω από το 56% των ηπειρωτικών ΗΠΑ, ενώ σε 18 πολιτείες έπεσε τουλάχιστον 30 εκατοστά χιονιού, από το Νέο Μεξικό έως το Μέιν.

Οι μετακινήσεις θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες, ενώ οι αεροπορικές ακύρωσαν τις πτήσεις τους την Κυριακή. Συνολικά ακυρώθηκαν 11.600 πτήσεις την Κυριακή ενώ πάνω από 6.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και τη Δευτέρα, επηρεάζοντας μεγάλα αεροδρόμια από το Ντάλας έως τη Βοστώνη. Η πλήρης αποκατάσταση θα χρειαστεί αρκετές ημέρες.

Πολλές μεγάλες σχολικές περιφέρειες έκλεισαν και στράφηκαν προς την τηλεκπαίδευση τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας, ενώ ορισμένες θα παραμείνουν κλειστές και την Τρίτη λόγω ακραίων συνθηκών ή της κατάστασης των δρόμων.

A major winter storm spreads across a large swath of the United States.pic.twitter.com/bacWg3JzQN

More than 1 million customers in the U.S. as far west as New Mexico were without electricity and over 10,000 flights were canceled during a monster winter storm that paralyzed eastern… — Sri Lanka Tweet (@SriLankaTweet) January 26, 2026

Οι κάτοικοι του Νάσβιλ θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενο παρατεταμένων διακοπών ρεύματος έως και μία εβδομάδα, δήλωσε ο Μπρεντ Μπέικερ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επικεφαλής επιχειρήσεων και καινοτομίας της Nashville Electric Service.

Massive #SnowStorm batters across #USA as temperature plummets.

It is causing hardship with everything getting affected.

Via @USATODAY pic.twitter.com/JeVG88sEsR — Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) January 22, 2026

Καταστροφικές ζημιές σε Μισισίπι και Τενεσί

Το εθνική μετεωρολογική υπηρεσία είχε προειδοποιήσει πριν από την καταιγίδα για «επικίνδυνη συσσώρευση πάγου», πρόβλεψη που επιβεβαιώθηκε σε περιοχές του Νότου. Οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των ηλεκτρικών υποδομών στο βόρειο Μισισίπι θα είναι «παρατεταμένες» λόγω εκτεταμένων ζημιών και επικίνδυνων συνθηκών, δήλωσε σε ανάρτησή του ο διευθύνων σύμβουλος της Northeast Mississippi Electric Power Association (NEMEPA), Κιθ Χέιγουορντ.

«Οι ζημιές στα δέντρα και τη βλάστηση είναι καταστροφικές», είπε.

Στο Μισισίπι αναπτύχθηκαν περίπου 500 μέλη της Εθνοφρουράς με σκοπό να συμβάλλουν στην αποκατάσταση των ζημιών και στην ασφάλεια των πολιτών.

«Θα επικεντρωθούμε κυρίως στη logistics υποστήριξη: τη μεταφορά νερού και τροφίμων στα σημεία διανομής, είτε με οχήματα είτε από αέρος, εάν χρειαστεί», δήλωσε ο υποστράτηγος Μπόμπι Τζιν, αρχηγός της Εθνοφρουράς του Μισισίπι.

Due to a winter storm in United States, approximately 132,000 homes are without electricity more than 12,000 flights have been cancelled, according to NBC News.

Severe weather affected 37 states, from southern Texas, Louisiana, New Mexico to the Midwest?

COME ON GLOBAL WARMING pic.twitter.com/glqLEGcUIM — Roy Rogue (@rogue185263) January 27, 2026

Στο Τενεσί, η καταιγίδα αυτή προκάλεσε τον μεγαλύτερο αριθμό διακοπών ρεύματος στην ιστορία της Nashville Electric Service, με κορύφωση τις 230.000 διακοπές, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας το πρωί της Δευτέρας στην πλατφόρμα X. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά τις 200.000 διακοπές που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια του καταστροφικού derecho του Μαΐου 2020, ενός από τα σοβαρότερα περιστατικά διακοπών ηλεκτροδότησης στην ιστορία της πόλης.