Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Στο έλεος της χιονοκαταιγίδας Fern τουλάχιστον 37 πολιτείες – 11 νεκροί και 1.000.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Λόγω της ισχυρής χιονοκαταιγίδας έχουν ακυρωθεί χιλιάδες πτήσεις
χιονσμένη γέφυρα του Μανχάταν
REUTERS / Bing Guan

Πολικό είναι το κύμα ψύχους πλήττει τις ΗΠΑ, με τουλάχιστον 11 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους στις χαμηλότερες θερμοκρασίες του φετινού χειμώνα, με το θερμόμετρο να γράφει σε πολλές περιπτώσεις -30 βαθμούς κελσίου.

Το δριμύ ψύχος αναμένεται να παραμείνει και τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας την ανησυχία σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε περιοχές που άνθρωποι παραμένουν χωρίς στέγη ή ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι παγετοί και οι εκτεταμένες χιονοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας περισσότερους από ένα εκατομμύριο σπίτια χωρίς ρεύμα σε περιοχές του μεσοατλαντικού τόξου και του Νότου, με τις διακοπές να ενδέχεται να διαρκέσουν για ημέρες σε πολιτείες όπως το Τενεσί και το Μισισιπή.

 

 

 

Η σφοδρή χιονοθύελλα που σάρωσε περιοχές από το Νέο Μεξικό και το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία προκάλεσε «καταστροφικές» επικαθίσεις πάγου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS).

Οι πολιτείες του Μισισίπι, της Λουιζιάνα και του Τέξας είναι από εκείνες που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κακοκαιρία. Πολλές περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται σήμερα η Νέα Υόρκη, όπου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μπορεί να πέσουν μέχρι και 20 με 30 εκατοστά χιόνι μέσα στις επόμενες ώρες και ως αύριο.

 

 

Λόγω των έντονων φαινομένων, ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο, κάτι που κάνουν και άλλες πολιτείες. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

 

Στις επόμενες ώρες, δυνατά χιόνια και κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσουν και την Ουάσινγκτον, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστώνη.

 

Παρέλυσαν οι συγκινωνίες – Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Παράλληλα, η κακοκαιρία παρέλυσε τις μετακινήσεις, καθώς η Κυριακή 25.10.2026 καταγράφηκε ως η χειρότερη ημέρα ακυρώσεων πτήσεων από την περίοδο της πανδημίας, με περισσότερες από 17.000 πτήσεις να έχουν ματαιωθεί συνολικά. Σχολεία σε μεγάλες πόλεις ακύρωσαν τα μαθήματα ή πέρασαν σε τηλεκπαίδευση για τη Δευτέρα.

Στα βορειοανατολικά, έντονες χιονοπτώσεις και χιονόπτωση πλήττουν τον πολυσύχναστο διάδρομο του Interstate 95, με πόλεις όπως η Βοστώνη να προετοιμάζονται για τα μεγαλύτερα ύψη χιονιού των τελευταίων ετών.

