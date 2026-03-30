Κάλεσμα – βόμβα από τον Τζο Κεντ: «Υψώστε τη φωνή σας κατά του πολέμου στο Ιράν»

Έκκληση προς τους Αμερικανούς πολίτες να υψώσουν τη φωνή τους κατά της στρατιωτικής εμπλοκής στο Ιράν απηύθυνε ο πρώην διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ, μετά την παραίτησή του.

Σε ανάρτησή του, καλεί τους Αμερικανούς να επικοινωνήσουν με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα μέλη του Κογκρέσου και τους γερουσιαστές, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι δεν υποστηρίζουν την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος του Ιράν. «Έτσι εμείς, ο λαός, κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί», τονίζει χαρακτηριστικά.

CALL TO ACTION:



Tell President Trump, your Congressional Rep, & your Senators that you don’t support American boots on the ground in Iran.



White House Comment Line:

(202) 456-1111



Congress Switchboard:

(202) 224-3121



This is how We the People make our voices heard. pic.twitter.com/PO2nIxKRQt — Joe Kent (@joekent16jan19) March 30, 2026

Η παρέμβασή του έρχεται λίγες ημέρες μετά την ηχηρή παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, σε ένδειξη διαφωνίας με τον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει αδικαιολόγητο, υποστηρίζοντας ότι «η χώρα δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ».

Ο ίδιος μάλιστα δημοσίευσε την σχετική επιστολή στα social media, με την οποία εξηγούσε τους λόγους παραίτησής του.

Η δήλωση παραίτησης και οι αιχμές για «αμερικανικό λόμπι»

Ο Κεντ γνωστοποίησε την αποχώρησή του από την κυβέρνηση Τραμπ με δήλωσή του στην πλατφόρμα X, στην οποία εξέφρασε τις ανησυχίες του για τη δικαιολόγηση των στρατιωτικών πληγμάτων στο Ιράν, αναφέροντας ότι «δεν μπορεί με καθαρή συνείδηση» να στηρίξει τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης

«Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του», έγραψε ο Κεντ.

Απαντώντας στις δηλώσεις αυτές, ο Τραμπ δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι πάντα πίστευε πως ο Κεντ ήταν «αδύναμος σε θέματα ασφάλειας» και ότι αν κάποιος στην κυβέρνησή του δεν πίστευε ότι το Ιράν αποτελεί απειλή, «δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους».

Άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, έχουν έκτοτε επιδιώξει να πάρουν αποστάσεις από τον Κεντ και τις εκτιμήσεις του.

Ο Τζο Κεντ υποστήριξε ότι όχι μόνο ο πόλεμος αλλά και η δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ ήταν ένα κρίσιμο λάθος με επικίνδυνες συνέπειες. Μιλώντας στον συντηρητικό σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον εμφανίστηκε κατηγορηματικός: η αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν «ήταν το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε ποτέ να έχουμε κάνει».

Ο Κεντ προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα, υποστηρίζοντας ότι ο Χαμενεΐ δεν αποτελούσε μόνο σύμβολο εξουσίας, αλλά και παράγοντα συγκράτησης.

«Μετρίαζε το πυρηνικό τους πρόγραμμα, απέτρεπε την απόκτηση πυρηνικού όπλου», αναφέρει, αμφισβητώντας την κυρίαρχη αφήγηση περί άμεσης απειλής από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξόντωση του ανώτατου ηγέτη μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ: ενισχύει τη συσπείρωση γύρω από το καθεστώς και ανοίγει τον δρόμο για ακόμη πιο σκληρές επιλογές.

«Αν τον βγάλεις από τη μέση, ο κόσμος θα συσπειρωθεί γύρω από το καθεστώς και τον επόμενο αγιατολάχ», σημειώνει, προσθέτοντας ότι όλα τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Κεντ αναφέρθηκε και στον διάδοχο, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εκτιμώντας ότι η νέα ηγεσία θα είναι πιθανότατα πιο αδιάλλακτη.

Όσο για το γιατί μίλησε δημόσια, είπε ότι ένιωθε ότι η φωνή του «καταπνιγόταν» πριν φτάσει στον Λευκό Οίκο. «Έγινε ξεκάθαρο ότι το μήνυμά μας δεν περνούσε», είπε χαρακτηριστικά.

«Αν έμενα, θα προσπαθούσα να κάνω μικρές αλλαγές εκ των έσω, αλλά η δυνατότητά μου να ακουστώ και να παρουσιάσω δεδομένα που έρχονται σε αντίθεση με την πορεία της κυβέρνησης θα καταπνιγόταν πριν φτάσει καν στον Λευκό Οίκο», πρόσθεσε.

Ο Κεντ δήλωσε, ακόμα, ότι μίλησε απευθείας με τον Τραμπ πριν αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

«Του εξήγησα γιατί φεύγω και με άκουσε», είπε, προσθέτοντας ότι η συζήτησή τους ήταν καλή. Εξέφρασε επίσης την επιθυμία να μιλήσουν ξανά στο μέλλον, σημειώνοντας ότι «χώρισαν σε καλό κλίμα».