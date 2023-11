Ποινή 700 ετών φυλάκισης επέβαλε δικαστήριο στην Καλιφόρνια σε έναν άνδρα που φρόντιζε ανήλικα αγόρια αλλά τα κακοποιούσε σεξουαλικά. Ο 34χρονος Matthew Zakrzewski κρίθηκε ένοχος για 34 κακουργήματα.

Ο Matthew Zakrzewski, 34 ετών, από την Καλιφόρνια, παρενόχλησε σεξουαλικά 16 ανήλικα αγόρια, τα οποία ήταν υπό την φροντίδα του και έδειξε υλικό πορνογραφίας σε άλλο ένα, από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Μάιο του 2019. Τα νεαρά θύματά του ήταν ηλικίας από 2 έως 12 ετών, αναφέρει η New York Post.

«Καμάρωνα τον εαυτό μου που έφερνα χαμόγελα στα παιδιά σας και όλες οι καλές στιγμές που μοιραστήκαμε ήταν 100% γνήσιες», δήλωσε στο δικαστήριο ο παιδόφιλος, ο οποίος έβρισκε δουλειά μέσω μίας ιστοσελίδας που πρόσφερε υπηρεσίες φύλαξης και καθοδήγησης παιδιών.

«Η θανατική καταδίκη του ταιριάζει… Σας παρακαλώ μην δείξετε έλεος σε αυτό το ζώο», δήλωσε η γιαγιά δύο εκ των θυμάτων, σύμφωνα με το ABC 7.

Άλλοι γονείς δήλωσαν ότι έχουν κατακλυστεί με τύψεις που προσέλαβαν ένα «τέρας» για να προσέχει τα παιδιά τους: «Θα έχω ενοχές για το υπόλοιπο της ζωής μου που άφησα αυτό το ζώο στη ζωή μου», είπε μία μητέρα.

«Ερχόταν στο σπίτι μας μία φορά το μήνα για έναν χρόνο», ανέφερε άλλη μητέρα, της οποίας ο 2χρονος γιος έπεσε θύμα του 34χρονου.

An Orange County male nanny, Matthew Zakrzewski, faces a potential life sentence for sexually abusing 16 young boys. Additionally, county spokesperson Steven Frasher’s dark secret is exposed by San Bernardino Police. NTD’s Stephanie Sical reports. pic.twitter.com/7r5ynXER3x