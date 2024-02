Καλιφόρνια: Αντιμέτωπη με ισχυρή καταιγίδα – Προειδοποίηση για πιθανές «θανατηφόρες πλημμύρες»

Μια ισχυρή καταιγίδα, συνοδευόμενη από θυελλώδεις ανέμους, σαρώνει σήμερα την Καλιφόρνια, προκαλώντας πλημμύρες επικίνδυνες για εκατομμύρια ανθρώπους, ιδίως στο νότιο τμήμα της αμερικανικής πολιτείας.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) προειδοποίησε για πλημμύρες «ενδεχομένως θανατηφόρες», ως αποτέλεσμα των «σφοδρών βροχοπτώσεων» και της καταιγίδας, την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο βόρειο τμήμα της Καλιφόρνιας, όταν καταπλακώθηκε από ένα δέντρο στον κήπο του.

«Είναι μια πολύ μεγάλη καταιγίδα, με επικίνδυνες συνέπειες, που μπορούν ενδεχομένως να απειλήσουν ζωές», δήλωσε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, κηρύσσοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 8 κομητείες με περισσότερους από 20 εκατομμύρια κατοίκους, από τις 58 συνολικά της Καλιφόρνιας, μεταξύ άλλων στο Λος Άντζελες, το Όραντζ, το Ριβερσάιντ, το Σαν Μπερναρντίνο, το Σαν Ντιέγκο και τη Σάντα Μπάρμπαρα.

Σχεδόν 700.000 νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι σήμερα το πρωί τοπική ώρα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.us.

Δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο flightaware.com.

Σύμφωνα με τη Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 13-20 εκατοστά βροχής αναμένονται να πέσουν στο Λος Άντζελες σήμερα, με το σύνολο να ανέρχεται σε 35 εκατοστά βροχής σε διάστημα 48 ωρών σε διάφορες περιοχές.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως οι καιρικές συνθήκες «θα επιδεινωθούν» κατά τη διάρκεια της ημέρας, προκαλώντας «ξαφνικές πλημμύρες» και «κατολισθήσεις».

