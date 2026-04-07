Κόσμος

Καλιφόρνια: Η στιγμή που πράκτορες της ICE πυροβολούν οδηγό που προσπάθησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του

Ο δράστης φέρεται να είναι μέλος συμμορίας από το Ελ Σαλβαδόρ και βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ
Πράκτορες της ICE στην Καλιφόρνια πυροβόλησαν οδηγό που επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του
Η στιγμή που άνδρας της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ανοίγει πυρ κατά του οδηγού / πηγή φωτογραφίας Χ

Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του στην Καλιφόρνια, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας αργά χθες (07.04.2026) το βράδυ.

Από τα πυρά που εκτόξευσαν οι πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στην Καλιφόρνια, ο οδηγός τραυματίστηκε.

Η περιοχή αποκλείστηκε από το FBI, ενώ ο δράστης διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενημέρωσε ο διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς.

Καθώς οι πράκτορες προσέγγιζαν το αυτοκίνητο «καταζητούμενο μέλος συμμορίας χρησιμοποίησε ως όπλο το όχημά του σε μία προσπάθεια να παρασύρει αστυνομικό.

Εφαρμόζοντας όσα έχουν μάθει στην εκπαίδευση, οι αστυνομικοί μας πυροβόλησαν, ευρισκόμενοι σε άμυνα, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τους συναδέλφους τους και το κοινό», ανακοίνωσε ο Λάιονς.

Ο δράστης φέρεται να είναι μέλος συμμορίας από το Ελ Σαλβαδόρ και βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ, ενώ καταζητείτο στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονία, πάντα κατά την ICE.

 

Το Reuters επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ICE σχετικά με το συμβάν στην Πάτερσον, αγροτική πόλη περίπου 25.000 κατοίκων που βρίσκεται 145 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
298
210
159
152
119
Newsit logo
Newsit logo