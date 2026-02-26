Καλιφόρνια: Σκιέρ σκάβουν με τα χέρια για να σώσουν άντρα θαμμένο στο χιόνι – Τα δραματικά λεπτά σε βίντεο

Μια σοκαριστική διάσωση έλαβε χώρα σε θέρετρο του Palisades Tahoe στην Καλιφόρνια, όταν δύο σκιέρ κατάφεραν να σώσουν έναν άνδρα που ήταν θαμμένος κάτω από το χιόνι.

Καθώς κατέβαιναν μία πίστα στην Καλιφόρνια, οι δύο σκιέρ εντόπισαν δύο πέδιλα να προεξέχουν και ένα χέρι να κρατά μπαστούνι. Ένας από αυτούς κατέγραψε τη διάσωση σε βίντεο, όπου φαίνονται να σκάβουν μανιωδώς στο χιόνι, για να τον σώσουν.

Λίγο αργότερα ακούστηκε ένας ήχος σαν μουγκρητό και ένας από τους διασώστες είπε: «Σε πιάσαμε», καθώς καθάριζε το χιόνι από το πρόσωπο του άνδρα και τον ρώτησε αν ήταν καλά. Ο άνδρας διαβεβαίωσε ότι ήταν εντάξει και οι σκιέρ συνέχισαν να απομακρύνουν το υπόλοιπο χιόνι γύρω του.

Nightmare fuel! Two skiers saved a man who was suffocating under deep snow at Palisades Tahoe.



They spotted the tips of his skis sticking out in near whiteout conditions and dug him out just in time.



carson.schmidt10/igpic.twitter.com/qmcLiqMbmi — Volcaholic (@volcaholic1) February 26, 2026



«Ας είναι μια υπενθύμιση να κάνετε σκι με ασφάλεια και με έναν φίλο», έγραψε στην ανάρτησή του.

Το δραματικό βίντεο της διάσωσης κάνει ήδη τον γύρο των social media, υπενθυμίζοντας πόσο γρήγορα η διασκέδαση στο χιόνι μπορεί να μετατραπεί σε επικίνδυνη κατάσταση.