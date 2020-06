Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη στο Redlands της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με αστυνομικούς και πυροσβέστες.

Η Fox Los Angeles και πολλά άλλα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το κτίριο, είναι μια αποθήκη της Amazon.

Fire at Amazon Fulfillment Center can be seen right behind my backyard. So close. Bufferred by freeway but … pic.twitter.com/vViEu76O3T

Ωστόσο, ο υπεύθυνος Τύπου του Redlands, Carl Baker, δήλωσε στο Business Insider ότι η αποθήκη δεν ανήκει στην Amazon.

WATCH: Redland firefighters battle a large 3-alarm blaze at a warehouse. There appear to be several Amazon semi-trucks parked outside. It's unclear if anyone is hurt or what caused the fire. LATEST HERE: https://t.co/7p6rAUFjiA pic.twitter.com/kYZcUfOgNT