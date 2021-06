Για 18.000 δολάρια πουλήθηκε το αόρατο γλυπτό «Io Sono» του Ιταλού καλλιτέχνη Σαλβατόρε Γκαράου. Το γλυπτό Io Sono (Εγώ είμαι), όπως εξηγεί ο καλλιτέχνης, υπάρχει αλλά όχι σε υλική μορφή, και στην πραγματικότητα μοιάζει περισσότερο με ένα «κενό».

Ο 67χρονος καλλιτέχνης διευκρίνισε ότι «το κενό δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν χώρο γεμάτο ενέργεια, και ακόμα κι αν τον αδειάσουμε και δεν υπάρχει τίποτα, σύμφωνα με την αρχή της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ, αυτό το “τίποτα” έχει βάρος. Επομένως, έχει ενέργεια που συμπυκνώνεται και μετατρέπεται σε σωματίδια, που υπάρχουν μέσα μας. Μοιάζει πολύ με το πώς “δίνουμε μορφή σε έναν Θεό που δεν έχουμε ξαναδεί”» υπογράμμισε.

Salvatore Garau is an Italian multidisciplinary artist. Recently, Garau made an invisible sculpture. Titled Buddha in contemplations, the artist lists “air and spirit” as the installation’s mediums. | @arts24_sa https://t.co/SdsDT3UrER