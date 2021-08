Σφοδρή κριτική δέχεται τις τελευταίες ώρες η Κάμαλα Χάρις, μετά από δηλώσεις της για την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να γελά νευρικά προσπαθώντας να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, όπως αναφέρει η New York Post, βρίσκονταν στο αεροδρόμιο και ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για τη Σιγκαπούρη όπου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη. Στο αεροδρόμιο μια ομάδα δημοσιογράφων την πλησίασε και ένας εξ αυτών την ρώτησε για την κατάσταση στο Αφγανιστάν.

Όπως μπορείτε και στο παρακάτω βίντεο, η Κάμαλα Χάρις φαίνεται να γελάει νευρικά. Μάλιστα καλεί τους δημοσιογράφους να ηρεμήσουν και να περιμένουν μέχρι να προχωρήσει σε δηλώσεις. «Ποια είναι η απάντησή σας στις αναφορές για Αμερικανούς» ήταν η μισή ερώτηση του δημοσιογράφου που ακούστηκε πριν να τον διακόψει η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. «Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Χαλαρώστε όλοι» ακούγεται να λέει πριν να ξεκινήσει τη δήλωσή της.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις στις δηλώσεις της επισήμανε: «Θέλω να μιλήσω για δύο πράγματα: Πρώτον το Αφγανιστάν το οποίο αποτελεί τη νούμερο 1 προτεραιότητά μας τώρα καθώς θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφαλή απομάκρυνση των Αμερικανών και των Αφγανών που συνεργάστηκαν μαζί μας και βρίσκονται σε κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Και σε αυτό έχω επικεντρωθεί τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες και θα το κάνω και τις επόμενες».

VP Kamala Harris laughs when asked about tragedy in Afghanistan https://t.co/OtsSSe3VcH pic.twitter.com/NbYo0m7z7S