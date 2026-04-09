Καμπανάκι από την ανιψιά του Ντόναλντ Τραμπ: Ανησυχητικά σημάδια Αλτσχάιμερ, ίδια με τον πατέρα του

Την ώρα που η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν κρέμεται από μία κλωστή και ο Τραμπ απειλεί την Τεχεράνη ότι «αν δεν εφαρμοστεί η συμφωνία θα αρχίσει το πιστολίδι», η ανιψιά του Τραμπ, Μαίρη, προκαλεί νέα συζήτηση για την υγεία του αμερικανού προέδρου καθώς βλέπει «σημάδια Αλτσχάιμερ» που της θυμίζουν τον παππού της – και πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος έπασχε από τη νόσο.

Η Μαίρη Τραμπ κλινική ψυχολόγος και κόρη του εκλιπόντος αδελφού του προέδρου, Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, μίλησε εκτενώς για όσα θεωρεί «ανησυχητικές αλλαγές» στη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ. Σε συνέντευξή της στο New York Magazine ανέφερε ότι έχει παρατηρήσει στιγμές που της θυμίζουν τα πρώτα συμπτώματα της άνοιας του πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ, Φρεντ Τραμπ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαίρη Τραμπ περιέγραψε περιστατικά όπου, κατά την άποψή της, ο αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να χάνει την αίσθηση του χρόνου και του χώρου ενώ καιρούς βλέπει στα μάτια του αυτή την έκφραση που έχουν τα ελάφια όταν τα χτυπούν απότομα τα φώτα των αυτοκινήτων.

Σε συζήτηση στο podcast του The Daily Beast υποστήριξε ότι ορισμένες εκφράσεις και αντιδράσεις του της θυμίζουν έντονα τον παππού της. Τόνισε επίσης ότι διακρίνει ενδείξεις μείωσης της βραχυπρόθεσμης μνήμης και ελέγχου των παρορμήσεων, σημειώνοντας ότι η άνοια έχει εμφανιστεί και σε άλλα μέλη της οικογένειας.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, αναφερόμενος στην κατάσταση του πατέρα του: «Είχε ένα πρόβλημα. Σε μια συγκεκριμένη ηλικία, γύρω στα 86, 87, άρχισε να έχει, πώς το λένε; Κάτι σαν Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, εγώ δεν το έχω… Δεν το σκέφτομαι καθόλου. Ξέρεις γιατί; Γιατί ό,τι κι αν είναι, η στάση μου είναι “ό,τι να ’ναι”».

Παρά τον θόρυβο που προκάλεσαν οι δηλώσεις της, ειδικοί επισημαίνουν ότι η διάγνωση άνοιας ή Αλτσχάιμερ δεν μπορεί να γίνει από απόσταση ούτε να βασιστεί σε δημόσιες εμφανίσεις. Τονίζουν ότι απαιτείται πλήρης κλινική αξιολόγηση, καθώς η συμπεριφορά ενός ατόμου μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που δεν σχετίζονται με νευροεκφυλιστικές παθήσεις.