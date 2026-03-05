Κόσμος

«Καμπανάκι» από την Europol: Η κρίση στο Ιράν μεγαλώνει την τρομοκρατική απειλή

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς το Ιράν και το Ισραήλ ανταλλάσσουν πυρά για έκτη ημέρα πολέμου
Europol
AP Photo / Mike Corder

Η Europol «χτυπαει» καμπανάκι, μέσω του ισπανικού πρακτορείου ειδήσεων EFE, ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα έχει «άμεσες επιπτώσεις» στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυξημένη απειλή τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και βίαιου εξτρεμισμού αλλά και κυβερνοεπιθέσεων.

Ο Jan Op Gen Oorth, εκπρόσωπος της Europol, είπε ότι αναμένεται αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων κατά ευρωπαϊκών υποδομών και έξαρση της διαδικτυακής απάτης, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αλλά και των πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για τη σύγκρουση.

Οι κύριες απειλές:

Ο «Άξονας της Αντίστασης»: Ομάδες συνδεδεμένες με το Ιράν που μπορεί να επιδιώξουν «αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες» εντός της ΕΕ. Αυτό αφορά το δίκτυο αντι-αμερικανικών και ισραηλινών σιιτικών πολιτοφυλακών σε χώρες όπως το Ιράκ, ο Λίβανος και η Υεμένη.
Τρομοκρατία: Το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής και του βίαιου εξτρεμισμού στο έδαφος της ΕΕ θεωρείται υψηλό. Η απειλή ενισχύεται από άτομα που δρουν μόνα τους («μοναχικοί λύκοι») ή μικρούς πυρήνες που κινούνται με δική τους πρωτοβουλία.
Ριζοσπαστικοποίηση: Η ταχεία εξάπλωση πολωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο μπορεί να επιταχύνει διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης εντός των κοινοτήτων της διασποράς στην ΕΕ.

Όλα αυτά, την ώρα που Ιράν και Ισραήλ είναι σε πολεμική κατάσταση για έκτη ημέρα, με περισσότερους από 1.000 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.

Το Ιράν έχει επιτεθεί σε γείτονες όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και σε αποστολές ενέργειας (δεξαμενόπλοια).

Η Europol δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό των συγκεκριμένων δηλώσεων.

Κόσμος
Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει γρήγορη νίκη στο Ιράν γιατί ο πόλεμος κοστίζει – Οι ΗΠΑ ξόδεψαν 3,7 δισ. δολάρια τις πρώτες 100 ώρες
Οι οικονομικές επιπτώσεις αρχίζουν να γίνονται αισθητές στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο καθώς τα χρηματιστήρια παρουσιάζουν έντονη αστάθεια ενώ οι τιμές της βενζίνης του φυσικού αερίου όλο και αυξάνονται
