Καμπότζη: Κατακρεούργησαν 34χρονη Βρετανίδα – Ήταν μπλεγμένη σε ερωτικό τρίγωνο

Σοκ προκαλεί η στυγερή δολοφονία μιας νεαρής Βρετανίδας στην Καμπότζη, σε μια υπόθεση που, σύμφωνα με την αστυνομία, συνδέεται με ένα «ερωτικό τρίγωνο» στο οποίο ήταν μπλεγμένο το θύμα.

Το θύμα της άγριας δολοφονίας, η 34χρονη Τζέσικα Κάριαντ Χόπκινς με καταγωγή από το Χερτφορτσάιρ της Βρετανίας, μαχαιρώθηκε θανάσιμα το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (29.08.2025) σε ένα δημόσιο πάρκο στην περιοχή Τσαμκαρμόν της Πνομ Πεν, πρωτεύουσα της Καμπότζης.

Ο αστυνομικός διευθυντής της Πνομ Πεν, Τσουόν Ναρίν, δήλωσε ότι η Χόπκινς δέχτηκε επίθεση κοντά στον δημοφιλή κήπο, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας κίνητρο φαίνεται ότι ήταν η ζήλια, γράφει ο Independent.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι μια 33χρονη γυναίκα, μία Κογκολέζα ονόματι Kidikila Nganda Glodie συνελήφθη την επόμενη ημέρα ως ύποπτη για τη δολοφονία.

Η Glodie φέρεται να ζούσε με το θύμα σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στην Πνομ Πεν. Οι δύο γυναίκες εθεάθησαν να ταξιδεύουν μαζί με μια μοτοσικλέτα προς το Koh Pich – μια παραποτάμια περιοχή γνωστή ως Diamond Island – πριν καθίσουν σε ένα κοντινό πάρκο όπου φέρεται να ξέσπασε έντονος καυγάς.

«Σύμφωνα με μάρτυρες, η ύποπτη έριξε το θύμα κάτω και την έσπρωξε στο έδαφος», δήώσε ο επικεφαλής της αστυνομικής έρευνας του Πνομ Πενχ, Em Vichter. Πρόσθεσε ότι η Glodie έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε το θύμα «πολλές φορές στο λαιμό» πριν φύγει από τον τόπο του εγκλήματος.

Η αστυνομία εντόπισε την Glodie σε ένα σαλόνι ομορφιάς στην περιοχή Daun Penh, περίπου 1,5 μίλι μακριά, όπου συνελήφθη γύρω στις 4.30 μ.μ. το Σάββατο. Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνεται η ύποπτη να συνοδεύεται από αστυνομικούς με χειροπέδες.

Ένας άλλος ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, δήλωσε ότι η 33χρονη παραδέχτηκε ότι πίστευε ότι ο φίλος της είχε εξωσυζυγική σχέση, κάτι που πιθανόν να προκάλεσε τον καυγά.