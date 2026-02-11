Καναδάς: 10 νεκροί μετά από πυροβολισμούς σε γυμνάσιο – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο δράστης, εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας (βορειοανατολικά), ανακοίνωσε η αστυνομία του Καναδά χθες Τρίτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο γυμνάσιο της κοινότητας Τάμπλερ Ριτζ του Καναδά που επτά άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς Αλλοι δύο σε ένα σπίτι με την αστυνομία να πιστεύει ότι συνδέονται με το μακελειό στο σχολείο. Ακόμα ένας άνθρωπος υπέκυψε καθώς διακομιζόταν σε νοσοκομείο, ανέφερε η καναδική βασιλική έφιππη χωροφυλακή (RCMP).

Οι πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστης είναι συγκεχυμένες. Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μία γυναίκα με καστανά μαλλιά, η οποία φορούσε φόρεμα, γύρω στη 1:20 μ.μ. τοπική ώρα.

Στην συνέχεια κυκλοφόρησε ότι ο δράστης είναι άνδρας. Οι αρχές δεν πιστεύουν πως υπήρχαν άλλοι δράστες, ούτε πως διατρέχουν πλέον κίνδυνο οι κάτοικοι.

Η Τάμπλερ Ριτζ, απομακρυσμένη πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, κάπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Βανκούβερ.



– A tragic mass shooting occurred on February 10, 2026, at Tumbler Ridge Secondary School in the small town of Tumbler Ridge, northeastern British Columbia, Canada.



According to the latest updates from the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and multiple reliable news… pic.twitter.com/2QW3p4JWYa — The Informant (@theinformant_x) February 11, 2026

Επιπλέον, περισσότερα από 25 άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά και τα οποία μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

«Σκέφτομαι τα θύματα, τις οικογένειές τους κι όλη την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ», τόνισε μέσω X η υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας της Βρετανικής Κολομβίας Νίνα Κρίγκερ, υποσχόμενη πως θα αξιοποιηθεί «κάθε διαθέσιμος πόρος» στην έρευνα για την υπόθεση.

Our hearts are in Tumbler Ridge tonight with the families of those who have lost loved ones.



Government will ensure every possible support for community members in the coming days, as we all try to come to terms with this unimaginable tragedy. https://t.co/nr0a6bjEyA — David Eby (@Dave_Eby) February 11, 2026

Το Γυμνάσιο Tumbler Ridge εξέδωσε ανακοίνωση μετά τους πυροβολισμούς: «Λόγω των τραγικών γεγονότων που εκτυλίχθηκαν σήμερα στην κοινότητα του Tumbler Ridge, το Γυμνάσιο και το Δημοτικό Σχολείο Tumbler Ridge θα είναι κλειστά για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Η περιφέρεια θα διαθέσει υποστήριξη και μόλις έχουμε τις τοποθεσίες όπου θα βρίσκονται οι υποστηρίξεις, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.»

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ κάνει λόγο για ένα φρικτό συμβάν. «Οι προσευχές και τα βαθύτατα συλλυπητήριά» του είναι με τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων είπε χαρακτηριστικά.

«Συμμετέχω με τους Καναδούς στο πένθος με εκείνους των οποίων οι ζωές άλλαξαν ανεπανόρθωτα σήμερα και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για το θάρρος και την ανιδιοτέλεια των πρώτων ανταποκριτών που ρίσκαραν τη ζωή τους για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους. Η ικανότητά μας να ενωνόμαστε σε μια κρίση είναι το καλύτερο της χώρας μας — η ενσυναίσθησή μας, η ενότητά μας και η συμπόνια μας ο ένας για τον άλλον». Πρόσθεσε ακόμα ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με τους τοπικούς αξιωματούχους.

While the RCMP emergency alert has been lifted, the people of Tumbler Ridge remain in crisis after a devastating act of violence that has shaken their community and our entire province.



Tonight, the Premier and I shared an update on supports for the community and our continued… pic.twitter.com/OLYxC4HT0w — Nina Krieger (@NinaKriegerBC) February 11, 2026

Ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έμπι, εξέδωσε ανακοίνωση μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε σχολείο στο Τάμπλερ Ριτζ.

«Οι καρδιές μας είναι στο Τάμπλερ Ριτζ απόψε με τις οικογένειες όσων έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει κάθε δυνατή υποστήριξη για τα μέλη της κοινότητας τις επόμενες ημέρες, καθώς όλοι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την αδιανόητη τραγωδία».