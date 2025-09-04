Κόσμος

Καναδάς: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες μετά από επίθεση με μαχαίρι – Σκοτώθηκε ο δράστης

Άγνωστοι παραμένουν μέχρι τώρα οι λόγοι της επίθεσης
Καναδάς
Επίθεση στον Καναδά / (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε μια κοινότητα στην επαρχία Μανιτόμπα του Καναδά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως αναφέρει το BBC, η αστυνομία του Καναδά ανακοίνωσε πως ο ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι έχει σκοτωθεί.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην κοινότητα Hollow Water First Nation, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Ουΐνιπεγκ στην Καναδά.

Οκτώ άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομεία με ασθενοφόρο είτε αεροπορικώς.

Κόσμος
