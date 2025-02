Καναδάς: «Κρεμόμασταν ανάποδα σαν νυχτερίδες» – Οι σκηνές χάους μετά την συντριβή και ανατροπή του αεροπλάνου της Delta – Νέα βίντεο

Δυο νέα βίντεο είδαν το φως τη δημοσιότητας από τις χαοτικές στιγμές και την συντριβή του αεροπλάνου της Delta και την ανατροπή του στον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο.

Το ένα βίντεο είναι πιο «καθαρό» και δείχνει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν το αεροπλάνο της Delta κάνει την τρελή πορεία του μετά την προσγείωση και συντριβή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο.

Στο άλλο βίντεο που μετέδωσε αποκλειστικά το ABC News – οι επιβάτες φαίνονται να κρέμονται ανάποδα στην καμπίνα, κρατιούνται στα καθίσματά τους και κρέμονται μόνο από τις ζώνες ασφαλείας τους.

Ο Peter Koukov, ο οποίος ήταν σε θέση να τραβήξει το βίντεο καθώς σύρθηκε έξω, είπε ότι δεν ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μέχρι που έπεσαν στο έδαφος. «Χτυπήσαμε στο έδαφος και ήμασταν στο πλάι, και στη συνέχεια κρεμόμασταν ανάποδα σαν νυχτερίδες», δήλωσε ο Koukov στο ABC News. «Όλα συνέβησαν αρκετά γρήγορα. Το αεροπλάνο ήταν ανάποδα, προφανώς, κάποιοι άνθρωποι ήταν κάπως κρεμασμένοι και χρειάζονταν κάποια βοήθεια για να βοηθηθούν». Το πλήρωμα πτήσης φαίνεται να στέκεται στο ταβάνι βοηθώντας τους επιβάτες να προσπαθήσουν να ξεφύγουν.

«Τη μία στιγμή προσγειώνεσαι και περιμένεις να δεις τους φίλους σου και τους ανθρώπους σου και την επόμενη στιγμή απλά είσαι τουμπαρισμένος», δήλωσε ο Pete Carlson, επιβάτης στο αεροπλάνο, στο ABC News.

Το περιφερειακό αεροσκάφος Delta, ένα αεροσκάφος CRJ 900 της Endeavor Air, αναχώρησε από τη Μινεάπολη το απόγευμα της Δευτέρας, με προορισμό το Τορόντο με 76 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα.

