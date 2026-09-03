Ιράν: Αύξησε τη «μαύρη λίστα» στα 56 τάνκερ για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν απειλεί με πρόστιμα και κατάσχεση φορτίων τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ σύμφωνα με μια «μαύρη λίστα» που είχε ανακοίνωση η Τεχεράνη αρχικά για 45 τάνκερ.

Το Ιράν πρόσθεσε νέα πλοία στον κατάλογο εκείνων που θεωρεί ότι δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του και τα οποία κινδυνεύουν με πρόστιμα, κατάσχεση ή κράτηση εάν επιχειρήσουν να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανική ιστοσελίδα.

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Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση στον ιστότοπο της Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA), ενός φορέα που συστάθηκε από το Ιράν για τη διαχείριση των Στενών, στον κατάλογο προστέθηκαν ακόμη 11 πλοία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πλοίων που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» στα 56.

Πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας ανέφεραν την Τετάρτη (02.09.2026) ότι η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε μέσα στο προηγούμενο 24ωρο. Ιρανοί αξιωματούχοι δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Στον κατάλογο των πλοίων που υπόκεινται σε περιορισμούς περιλαμβάνονται πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και υγραερίου, καθώς και δεξαμενόπλοια μεταφοράς διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων.

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«Κάθε πλοίο που συνεργάζεται με πλοία τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο – μέσω μεταφοράς πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο ή άλλης μεταφόρτωσης – θα προστίθεται επίσης στη λίστα», ανέφερε η PGSA στον ιστότοπό της. «Για να ζητηθεί η διαγραφή από τον κατάλογο, τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν επίσημη αίτηση, συνοδευόμενη από την απαραίτητη αιτιολόγηση», πρόσθεσε.

Ορισμένα από τα πλοία που είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική λίστα ανήκαν στην ADNOC Logistics and Services των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στη Navig8 Tankers, θυγατρική της ADNOC, καθώς και στην κρατική ναυτιλιακή εταιρεία Bahri της Σαουδικής Αραβίας.

Μετά την ανακοίνωση της πρώτης λίστας, τουλάχιστον τρία ινδικά διυλιστήρια και ένας μεγάλος διεθνής ενεργειακός όμιλος σχεδίαζαν να διακόψουν τη χρήση των συγκεκριμένων πλοίων εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια, όπως είχαν αναφέρει στα τέλη Αυγούστου πηγές με άμεση γνώση του θέματος.