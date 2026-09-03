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Ρεκόρ θανάτων από καύσωνα: 3.000 στο Βέλγιο, 16.300 στη Γερμανία

Το ποσοστό θνησιμότητας από τις 18 Ιουνίου ως τις 3 Ιουλίου ήταν το υψηλότερο καταγεγραμμένο στη διάρκεια καύσωνα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές της το έτος 2000
Καύσωνας
REUTERS/Remo Casilli
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Βαρύ ήταν το αποτύπωμα που άφησαν οι καύσωνες που χτύπησαν αυτό το καλοκαίρι πολλές χώρες της Ευρώπης με τη Γερμανία και το Βέλγιο να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Το φετινό καλοκαίρι οι καύσωνες προκάλεσαν 2.935 επιπλέον θανάτους στο Βέλγιο και περίπου 16.300 στη Γερμανία, αριθμός ρεκόρ. Στο Βέλγιο, το διάστημα 18/6-3/7 σημειώθηκε αύξηση θανάτων κατά 48,7% λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Από τις 18 Ιουνίου καταγράφονταν μέγιστες θερμοκρασίες περίπου 30°C για δέκα συναπτές ημέρες στο Βέλγιο, περιλαμβανομένων τριών ημερών όπου οι θερμοκρασίες έφθασαν περίπου τους 35 °C με τις νύχτες την ίδια περίοδο να είναι εξαιρετικά ζεστές.

Σύμφωνα με την Sciensano, το ποσοστό θνησιμότητας από τις 18 Ιουνίου ως τις 3 Ιουλίου ήταν το υψηλότερο καταγεγραμμένο στη διάρκεια καύσωνα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές της το έτος 2000.

Κατά τις άλλες δύο περιόδους καύσωνα, από τις 4 ως τις 17 Ιουλίου και από τις 28 Ιουλίου ως τις 16 Αυγούστου, σημειώθηκε χαμηλότερη επιπλέον θνησιμότητα με 535 παραπάνω θανάτους (14,8%) και 365 παραπάνω θανάτους (7%) αντίστοιχα.

Ενώ οι περισσότεροι θάνατοι που συνδέονται με τους καύσωνες αφορούν ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών, η Sciensano επισημαίνει ότι η υπερβάλλουσα θνησιμότητα καταγράφεται και σε νεαρότερες ηλικίες.

Στη Γερμανία, το προηγούμενο ρεκόρ θανάτων που αναφέρθηκε από την υγειονομική αρχή ήταν 15.800, που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, το οποίο περιελάμβανε στοιχεία που συλλέχθηκαν σε εθνικό επίπεδο έως τις 16 Αυγούστου.

Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, αναφέρει στην εβδομαδιαία έκθεσή του το ινστιτούτο.

Το ινστιτούτο εκτιμά ότι 9.600 από τους 16.300 θανάτους σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα ζεστής εβδομάδας μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, όταν η Γερμανία βίωσε θερμοκρασίες ρεκόρ, που ξεπέρασαν τους 41°C σε ορισμένες περιοχές. Αυτά τα κύματα καύσωνα, που έγιναν πιο έντονα και συχνά λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, έπληξαν όλη την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι.

Πριν από αυτό το ιδιαίτερα θανατηφόρο καλοκαίρι, το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει το RKI (Ινστιτούτο Robert Koch) ήταν το 2018, με 8.900 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη στη Γερμανία, την πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα 82 εκατομμύρια κατοίκους.

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